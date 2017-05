Ishtar Touailat

Hon ska hitta Tres nya affärer

Vi har tidigare skrivit om operatörernas jakt på nya affärsmodeller. Nu har Tre tagit in Annika Söderberg som chef för sitt affärsområde, som går under just namnet Nya Affärer. Hon har närmast haft flera ledande chefsbefattningar inom Schibstedkoncernen och har även varit produkt- och marknadsdirektör på Com Hem. Hon tillträder sin nya tjänst den 14 augusti. Den beskrivs som en nyckelroll i Tres nya ledningsgrupp.





Annika Söderberg.

– Att fokusera på affärsutveckling, nya tjänster och erbjudanden mitt i den snabba mobila och digitala utvecklingen är en mycket spännande möjlighet och utmaning där jag hoppas att min erfarenhet kommer att bidra till Tres fortsatta framgångar, säger Annika Söderberg.



– Jag är väldigt glad att Annika valt att följa med på den resa vi gör nu och jag är övertygad att Annika är rätt person att ge oss bästa tänkbara förutsättningar att accelerera den resa som vi påbörjat. Annika har från sina tidigare roller stor erfarenhet av att utveckla och leda i en snabbrörlig miljö, för att skapa produkter och tjänster som utmanar marknaden och ligger i framkant, säger Johan Johansson, vd på Tre Sverige.



Tieto vill ha en idéspruta

Ishtar Touailat har rekryterats till Tieto som innovationschef inom enheten för datadrivna affärer i Sverige. Där ska hon leda företagets innovations- och förändringsarbete inom områden som AI, machine learning, deep learning, fintech, digital hälsa. Hon kommer närmast från rollen som innovationschef och affärscoach vid Stockholms Universitets innovationskontor där hon utbildat och coachat tusentals nuvarande och blivande entreprenörer.

– Ishtar är en sann supertalang som redan har gedigen erfarenhet av affärscoaching och att driva innovation i olika organisationer, däribland hennes egna startups. Ishtar har förmågan att kunna bidra och stärka Tietos datadrivna affärer och erbjudanden. Vi delar samma värderingar, och tillsammans kommer vi fortsätta att arbeta för en mer inkluderande och jämställd it-bransch och startupscen, säger Ari Järvelä, chef för den nya enheten för datadrivna affärer.

Läs också: 100 miljoner ska lyfta Göteborgsbolag – här är veckans it-affärer

I september förra året nominerades och intervjuades Ishtar Touailat för titeln Årets IT-kvinna 2016, ett pris som Tieto delar ut i samband med Universum Excellent Talent Awards. Hon tog sedermera hem utmärkelsen för sitt engagemang och arbete för att öka andelen kvinnliga entreprenörer samt startupbolag drivna av kvinnor.

– Med våra lösningar inom AI, big data och machine learning kommer vi att kunna skapa värde för både företag och samhället i stort. Jag är väldigt glad över att få möjlighet att driva innovations- och förändringsarbetet tillsammans med teamet på Tieto. Tillsammans kommer vi att kunna lyfta berg och bidra till en mer innovativ och jämställd it-bransch, säger Ishtar Touailat.

Han ska växa svenska Sofigate

Matti Rusi.

Matti Rusi blir ny chef för it-managementkonsulten Sofigate i Sverige. Han kommer närmast från Basware, och det uttalade uppdraget på Sofigate är snabb tillväxt. I oktober 2016 förvärvade Sofigate Daymark, och i februari köptes 3gamma.

– Sofigate har en spännande historia och jag ser fram emot att få vara en del av företagets fortsatta utveckling. Företaget har redan visat sin styrka i Finland och möjligheterna till tillväxt i Sverige är enorma. Vi kan erbjuda våra kunder en helt unik uppsättning tjänster och när vi nu, tack vare våra nya kollegor, kan lägga till en briljant svensk försäljnings- och marknadsinsikt, ja då har vi goda förutsättningar att accelerera vår utveckling, säger han.

Dataföreningen byter ordförande

Isobel Hadley-Kamptz har valts till ny ordförande för Dataföreningen i Sverige. Med en bakgrund som författare, journalist och tidigare kommunikationsansvarig på Digitaliseringskommissionen är det tänkt att hon ska bidra med nya perspektiv till föreningen. Hon valdes in under föreningsstämman 24 april Isobel Hadley-Kamptz och ersätter Christer Berg, som istället blir verksamhetsledare för Dataföreningen.

– Det här är jätteroligt! Jag hoppas kunna leva upp till föreningens förväntningar och ser verkligen fram emot att börja arbeta ihop med den övriga styrelsen. Jag hoppas att min erfarenhet och kompetens inom opinionsbildning och kommunikation ska kunna bidra till att göra Dataföreningen synligare, både för allmänheten och inom politiken. Jag hoppas att vi ska kunna ta ett kliv framåt och höras och synas mer, säger Isobel Hadley-Kamptz.