För att ambulanssjukvårdare och räddningstjänst ska kunna ta sig fram till en nödställd person i tid är en av de mest grundläggande frågorna som kräver svar: var befinner du dig? Det är dock inte alltid så lätt att svara på. En olycka kan ha inträffat i skogen, personer som ringer känner inte till platsen. Från och med i dag kan SOS Alarm, som har hand om larmnumret 112, ta hjälp av telefonens gps-funktion för att hitta rätt. Först ut är Örebro med omnejd.

– Det som händer är att vi automatiskt skickar ut ett anrop via sms med en länk. Via den url:en godkänner den som ringer att vi hämtar in gps-positionen. Den informationen slås sedan samman med vårt lokaliseringsverktyg, säger Mattias Hindfelt, it-chef på SOS Alarm.

Så som det fungerar i dag måste operatören som tar emot samtalet ställa en rad frågor för att identifiera platsen. Visserligen får de information från användarens telefonoperatör, men då handlar det ändå om ytor på allt från 5 till 30 kvadratkilometer. Med gps-positionering kommer man ner på 15 kvadratmeter. Därifrån kan larmoperatören istället ställa frågor som om personen ser en bensinstation eller en viss byggnad.

I dag går omkring 80 procent av alla larmsamtal via mobiltelefoner, och de allra flesta av dem är via en smart telefon. Men däremot tycks många tro att SOS Alarm kan se exakt var en person befinner sig, likt en amerikansk spionfilm säger Mattias Hindfeldt. Så är det alltså inte poängterar han.