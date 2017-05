(CS/Las Vegas) Mitt i den enorma utvecklingen av molnet, AI och internet of things är det fortfarande pc:n som är kärnan i Dells verksamhet. Det betonade grundaren och vd:n Michael Dell under sitt anförande på Dell EMC World i Las Vegas under gårdagen. Det är ju från pc:n Dell har vuxit upp, och det är tydligt att Michael inte har några planer på att dra ner sina ambitioner.

När han efteråt träffade journalister preciserade han – och när han fick frågor om sjunkande pc-marginaler och krympande marknad höll han inte alls med.

– För oss går genomsnittspriset på pc upp, inte ner. Omsättningen går upp, inte ner. Vi tar marknadsandelar. Det gör att vi kommer att fortsätta investera i innovation, utveckling och forskning.

– Det sker en förändring nu av hela arbetsplatsen. De som jobbar där vill inte ha den billigaste datorn, inte om de ska vara nöjda och produktiva. De måste ha de bästa verktygen. Det är därför snittpriserna går upp nu. Det är därför det satsas mer på innovation.

Som Computer Sweden rapporterat tidigare är det dock HP och Lenovo som just nu slåss om förstaplatsen, enligt de stora analyshusen. Dell är inte mer än trea. Men det är bara vad gäller antal sålda enheter, säger Michael Dell.

– Vi är inte störst på antal enheter, men vi är de som tjänar mest på pc. Vi tjänar mest per såld enhet, hävdar han.

Michael Dell menar också att pc:n är grunden i nya framväxande tekniker som internet of things.

– Samtidigt går Dell naturligtvis i dag långt bortom pc:n.

En sak som ligger bortom pc:n är naturligtvis molnet. Här har Michael Dells bilden klar: Fler och fler som gått fullt ut i det publika molnet ångrar sig och tar tillbaka vissa delar. I stället går den stora utvecklingen mot hybridmoln eller multi-cloud.

– Det är olika skäl bakom. Det kan vara kostnad, säkerhet eller flexibilitet – men det är många företag som sprungit ut i det publika molnet och som nu säger: ”Vi trodde det här skulle spara pengar, men det kostar ju mer”.