Karin Lindström Reporter

Från Telia-boss till landstingsdirektör – "ingen större skillnad"

Malin Frenning har haft flera toppositioner inom Telia sen hon kom in som trainee. Nu har hon tagit steget till Stockholms läns landsting. Och en av hennes första åtgärder har varit att rekrytera en it-direktör placerad direkt under henne. "It måste upp på ledningens bord", säger hon.