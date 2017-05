Varje månad rapporterar tusentals arbetsgivare in skatteavdrag och avgifter till Skatteverket. Men exakt vilken krona som är knuten till vilken anställd, det kontrolleras inte förrän i deklarationstider. Snart kan de dagarna vara över. Och lösningen stavas bland annat öppna api:er. Genom att Skatteverket öppnar upp sina system mot tredje part ska företag kunna anpassa sin mjukvara till myndighetens för att enklare kunna rapportera in skatter och avgifter direkt i den egna it-miljön.



Framöver ska arbetsgivare löpande redovisa lön och avdragen skatt på individnivå månadsvis, istället för som i dag en gång om året. Tidigare har visserligen avgifter rapporterats in varje månad, men då som klumpsumma för samtliga anställda. I ett första steg handlar det om arbetsgivardeklarationen.



På sikt kan det bli möjligt med ett heltäckande system för all löpande beskattning som inkluderar allt från arbetsgivaravgifter till skatt på kapitalinkomster. Men några konkreta planer för ett sådant system finns inte i dag. Däremot är tanken med de nu aktuella projekten att också myndigheter, näringsidkare och organisationer ska kunna integrera med Skatteverkets system.



– Nyttan med öppnar api:er är att de som är utvecklar programvara, kan ta fram lösningar som gör att man direkt i lönesystemet kan redovisa skatteavdrag, säger Bengt Larsten, projektägare Arbetsgivardeklaration på individnivå.



Blir det fel när en klumpsumma betalas in kan det bli svårt, och tidskrävande, att rätta till felet. Särskilt eftersom det ofta uppdagas först flera månader senare. Sker det löpande, som är tanken med de nya rutinerna, då är arbetsgivaren färdig med hanteringen så fort uppgifterna är lämnade.



– I och med att vi nu följer arbetsgivarens process för att betala ut löner så bli momentet att lämna in deklarationen en del av löneutbetalningen och minskar därmed uppgiftslämnarens börda väsentligt för de som använder lönesystem, säger han.



För Skatteverket innebär förändringen ett helt nytt sätt att tänka. Från att äga hela kedjan, där alla ärenden hanterades inom deras egna tjänster, till att de nu ska överlåta delar av processen till tredje part.



– Vi måste ha med ett tjänsteperspektiv och bli mer involverade i företagsprocessen och programvaruföretagen, säger Jan Sjösten, projektägare Öppna api:er, som är namnet på det övergripande projektet kring hur Skatteverket kan tillgängliggöra sina miljöer för tredje part.



