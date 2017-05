(CS/Las Vegas) Mycket handlade naturligtvis om molnet på Dells stora konferens Dell EMC i veckan. Budskapet de vill trumma ut är att en blandning av privata och publika moln som AWS eller Azure samt egna datahallar är framtiden. Detta eftersom olika processer i en organisation lämpar sig för olika moln. Mest återkommande är argumentet att privata moln är säkrare.



Dell menar själva att man byggt lager för lager de senaste åren, så att de nu kan säga att de har en komplett lösning för privata moln, och som de nu också kan utvidga till de publika molnen.



Förhållandet till de stora publika molnleverantörerna blir därför något ambivalent.



Dels fungerar de som partner till de här företagen, samtidigt som det naturligtvis inte är bra för Dell om organisationer tycker att det fungerar så bra med bara AWS eller Microsofts Azure att de bestämmer sig för att köra det publika molnet fullt ut.



När molnstrategier diskuterades under ett rundabordssamtal med toppchefer på olika bolag i Dell-familjen sade till exempel dotterbolaget VMwares vd Patrick Gelsinger:



– Vi är partners och har hälsosamma relationer till de stora publika molnleverantörerna, och vi ska omfamna det publika molnet. Om det växer så växer vi med det. Men vi tror innerligt på den hybrida miljön, sa VMwares vd Patrick Gelsinger. Det är fler och fler som frågar sig om de ska satsa på bara ett moln.



Om detta var alla runt bordet rörande överens – något som också gällde att hela it-landskapet flyttar sig snabbt mot molnet.



När Computer Sweden träffar Kevin Gray som är produktmarknadschef för de hybrida molnlösningarna var han också säker på att hybridmolnet kommer att växa snabbare än det publika molnet i framtiden.



– Vi förväntar oss att se starkare tillväxt för det hybrida molnet. Det här är en extremt stark möjlighet för oss. En bank blir inte nödvändigtvis en bättre bank för att de är duktiga på att bygga en infrastruktur. Vad som gör dem till en bra bank är att de levererar nya tjänster till kunderna som gör dem mer konkurrenskraftiga – så det är klart att det många som vill upp i molnet.



– Tidigare var det många som implementerade en ”cloud-first-strategi” och det innebar ofta att man gick till de publika. Skälet till att många i dag tittar på privata moln är förutsägbarheten, kontroll och säkerheten, säger han.



Och apropå Microsoft berättar han att Dell just i veckan presenterar en hybrid molnplattform just för att organisationer enkelt och snabbt ska kunna implementera och köra ett hybridmoln på Microsofts Azure Stack. Plattformen går följaktligen under namnet Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack.



Vilka ser då Kevin Gray som de viktigaste konkurrenterna när det gäller molnet? Han nämner varken AWS eller Microsoft.



– Det är olika, beroende på hur man ser på det. Men HP, Lenovo och IBM finns ju där.