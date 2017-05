De börsnoterade it-konsulternas vind i seglen ser inte ut att avta. Tvärtom redovisas kraftig tillväxt och bra marginaler över nästan hela linjen.



– Många av konsultbolagen visar bra marginaler, så det ser positivt ut, säger Johan Svantesson, analytiker på Redeye.



Han konstaterar att redan goda siffror dessutom fått lite extra hjälp av en kalender med fler arbetsdagar under första kvartalet än vad det var ifjol. För just konsultbolag blir en sådan effekt extra tydlig.



– Påsken inträffar inte samma kvartal som förra året, och det gynnar konsultbolagen på ett sätt som de egentligen inte kan påverka för egen del. Så förmodligen blir det ett bättre första kvartal och så kanske andra kvartalet blir påverkat istället.



Och det finns egentligen inga konkreta tecken på att det skulle vara på väg att mattas av.



– Marknaden är fotfarande het. Det drivs av tekniken och att företag fortsätter utveckla sig. Det är många bolag som har bra beläggning och flera ordrar på gång, säger Johan Svantesson.



Hur länge kommer det att hålla i sig?

– Det är många industribolag som också visar goda rapporter, och det lär kunna driva affärerna framöver också. Jag skulle kunna tänka mig att det håller i sig ett tag till. Under året ser det fortsatt ljust ut.



Det mest lönsamma biet i konsultkupan är återigen HiQ som ståtar med hela 14 procent i rörelsemarginal. Och trion Acando, Knowit och Avega Group har också marginaler över 11 procent.



En av få pilar som pekar nedåt under kvartalet är B3IT:s rörelsemarginal, och det fick också börsen att reagera lite negativt initialt, men vd Sven Uthorn låter allt annat än stressad över det.



– Man får se det i perspektiv. Aktien har gått upp en hel del tidigare. Det här är nytt intäktsrekord på ett enskilt kvartal för oss. Vi har vuxit väldigt fort, säger han.



Det som har dragit ner siffrorna är kostnader som har tagits nu, och dessa kan relateras till tydliga händelser.



– Det är kostnader av engångskaraktär som är tillväxtrelaterade, men som tynger kvartalet. Det är mest medvindsåtgärder som ska säkra att vi kan växa vidare, även om det kanske skämmer den första sikten, säger Sven Uthorn.



– Vi har vuxit ur våra lokaler och var tvungna att flytta. Så det är flyttkostnader och en andrahandsuthyrning som vi har reserverat pengar för, och så har vi dessutom en del förvärvsrelaterade kostnader i samband med Init-förvärvet. Vi växer med 33 procent, varav 26 procent är organiskt.



Och Sven Uthorn säger att det långt ifrån finns någon anledning att klaga på marknadsläget.



– Marknaden är fantastisk. Det är en digitaliseringsvåg som går genom alla de branscher vi verkar i och det skapar väldigt mycket affärer. Dessutom finns det regleringar som påverkar banker, myndigheter och försäkringsbolag plus att det är låga räntor och allmänt god konjunktur.