Under Microsofts Build-konferans i Seattle delade företagets vd Satya Nadella med sig av de senaste siffrorna över Windows 10- användandet i världen.



”Troligtvis är det ca 500 miljoner Windows 10-maskiner som du kan nå via Windows Store. Det omfånget kommer att driva vårt ekosystem framåt”, sa Satya Nadella under sitt keynote-anförande som IDG News bevakade.



Det betyder att Windows 10 fått sig en rejäl tillökning sedan september förra året då Microsoft uppskattade att 400 miljoner maskiner använde sig av operativsystemet.



500 miljoner är också avsevärt mycket mer än vad många analytiker hade gissat på, vår amerikanska systersajt Computerworld hade till exempel tagit fram siffror från Net Applications som visade 430 miljoner.



Men en förklaring till skillnaden skulle kunna vara att Microsoft inte enbart räknar in pc-datorer, utan även räknar Xbox-konsoler, surfplattor och Windows Phone.