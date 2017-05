– Om vi inte gör på det sättet förstår vi inte vilka risker som finns och hur vi kan mildra dem, säger han.



Han framhöll att det lagts för mycket tid och pengar på att skydda de gamla, federala, it-systemen, varav en del lagrar data som gäller amerikanska medborgare, skriver IDG News.



Amerikanska myndigheter har under senare år attackerats både av andra länder och av andra hackare som har kommit över miljontals personuppgifter och annan känslig data.



Enligt Vita Huset handlar det om att också stärka skyddet av infrastruktur som elnätet och den finansiella sektorn från sofistikerade attacker som kan utgöra nationella säekrhetshot och skada ekonomin, skriver Reuters.



Myndigheterna åläggs också att införa ett säkerhetsramverk som US National institute of standards and technology tog fram för tre år sedan för att skydda organisationer från it-säkerhetshot.



Tidigare presidenten Barack Obamas administration uppmanade den privata sektorn att använda sig av ramverket men krävde inte samma sak av myndigheterna något som kritiserades av många.



– Det här är något som vi har bett den privata sektorn att införa men inte begärt av oss själva. Från och med nu ska våra statliga myndigheter leva som vi lär, säger Tom Bossert.



President Trump skrev under det nya direktivet först efter att det börjat spekuleras i att den dröjde. Enligt Tom Bossert handlade det om att det funnits en oro kring delar av direktivet framför allt en del där företag uppmanas att hjälpa till att stoppa så kallade ddos-attacker, överbelastningsattacker, där mängder av hackade datorer deltar.



Det har tolkats som att privata företag ska bli tvingade att stoppa sådana botnät men enligt Tom Bossert ska det hela ske frivilligt.

Innan Donald Trump blev president tryckte han på att it-säkerhet skulle vara en prioriterad fråga i hans administration. Samtidigt kritiseras han för att han viftar bort uppgifter om att Ryssland hackat Demokraternas mejl och för att hans flitiga användning av Twitter öppnar upp för att hans personliga konto kan hackas.



Och enligt Tom Bossert är det inte uppgifterna om ryska hack som motiverat de nya direktiven.



– Ryssarna är inte vår enda motståndare på internet, säger han.