Microsofts Build är i grund och botten en utvecklarkonferens, vilket märktes tydligt under den första dagen med fokus på den nya databasen Cosmos och Visual Studio . Dag två, torsdag, blev det plats för mer allmänna nyheter, främst ännu en ny version av Windows 10. Läs också: Kan Microsoft vinna skolorna från Google och Apple? Här är Windows 10 S och Surface Laptop Namnet är det tämligen fantasilösa Windows 10 Fall Creators Update och leveranser ska komma i gång i september. Microsoft passar på att få ut funktioner som man inte hann med i Creators Update-versionen som släpptes i april. Fyra av dem sticker ut:



Utmärkande för de här nyheterna är att de är exempel på att Microsofts utvecklare själva har använts den egna integrationsplattformen Graph. Det kanske kan sätta fart på kundernas användning av Graph för att bygga egna lösningar.

Timeline är en ny funktion i Windows 10 Fall Creators Update som gör det busenkelt att återgå till det program och filer man nyligen jobbade med.

På en mer teknisk nivå meddelas att Bash på Windows, eller The Windows Subsystem for Linux som det faktiskt heter, utökas från att köra Linuxdistributionen Ubuntu till att även hantera Suse och Fedora Linux. Den utökningen levereras alltså med Windows 10 Fall Creators Update.



Läs också: Studie: Windows 7 och XP fortfarande vanligast på företagen



Sedan följer en strid ström av lanseringar, som Itunes på Windows Store, ny hårdvara för förstärkt verklighet i Windows från flera leverantörer och utvecklingsverktyg för Cortana.



För hobbyister som gillar redigera video borde Story Remix vara intressant. Det är en video- och bildredigeringsapp som kan liknas vid ”Movie Maker med turbo”. Bland annat används maskininlärning för att automatiskt lyfta fram bilder och sekvenser, så kallade highlights.



Automatiska effekter och 3d-hantering märks bland intressanta funktioner. Under demonstrationen visades hur eldsflammor automatiskt lades till en fotboll som sköts mot mål.