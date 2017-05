För att trivas på ett jobb är det viktigt att företagskulturen passar dig. Och du behöver inte vänta och se – det går att ta reda på en hel del innan du börjar.



Här tipsar vår amerikanska systersajt CIO.com om hur du kan gå tillväga för att snoka reda på det redan under intervjuprocessen.



Tänk efter vad du vill ha



För att veta om företaget har en kultur i din smak så gäller det att först veta vad du vill ha. Fundera kring vilken typ av kolleger och chefer som du gillat att jobba med genom åren och om du föredrar en mer avslappnad eller en mer strukturerad kontorsmiljö.



– Tänk på vilken typ av miljöer som du trivs i, vilken typ av personer du arbetar bra med, vad du har för värderingar och var ärlig mot dig själv. Varje företag har en egen kultur som skiljer sig från andra. Det som är perfekt för en person kanske inte fungerar för en annan så det är viktigt att du förstår vad du behöver först, säger Tom Gimbel, grundare och vd på rekryteringsföretaget Lasalle Network.



Läs också: Här är it-jobben som betalar bäst – och sämst



Vivian Maza, personalchef på Ultimate Software som tar fram HR-lösningar, rekommenderar att man ser förbi de förmåner som erbjuds eftersom det knappast är de som gör dig framgångsrik i ditt jobb. I stället handlar det om att titta på de kärnvärden och principer som vägleder företaget och som lägger grunden för den interna kulturen.



– Är det en positiv och stöttande arbetsplats som bidrar till samarbete och produktivitet? Får folk erkännande och belönas för det arbete de gör? Fundera kring vad som är viktigt för dig och om det är något som arbetsplatsen kan ge dig, säger hon.



Ställ samma fråga till olika personer



Under rekryteringsprocessen träffar du troligen ett antal olika personer från företaget. Tom Gimbel råder dig att fråga var och en av dem samma saker och sedan gå igenom svaren. Svaren kan ge dig en hel del information om företagskulturen – inte minst om de svarar olika.



Om du inte vet vad du ska ställa för frågor så kan du i stället försöka ta reda på mer om företaget via sajter som Glassdoor där människor recenserar olika företag.



– I dagens värld med sociala medier och transparens kan du få reda på mycket om ett företag och dess kultur redan innan du går på intervjun, säger hon.



Visst måste du ha koll på att recensionerna kan vara överdrivet positiva eller negativa men du kan ändå få mycket information och om något sticker ut kan du ta med dig det till intervjun för att få reda på mer om det då.