Att förhandssurret kring Googles konferens I/O handlar om AI är inte så överraskande. Det är däremot att Google väntas göra satsningar utanför den egna teknikmiljön, närmare bestämt med en assistentapp för Apples IOS.



Satsningen går dock i linje med Googlechefen Sundar Pichais uttalande förra året om att man går från ”mobilen först” till ”AI först”. Det innebär alltså att det inte längre blir lika viktigt att etablera de egna mobillösningarna, utan fokus hamnar på att sprida egna AI-lösningar så brett som möjligt.



Sajten Androidpolice berättar att Google kommer att lansera appen Assistant på IOS snart. Detta enligt en tillförlitlig källa. Man tror att IOS-appen kommer att bjuda på chattfunktioner och röststyrning.



Läs också: Gartner: ”Cio:n måste skapa rätt förväntningar på AI”



Bland andra förväntade lanseringar märks integration mellan företagets meddelandeapp Allo och appen Duo för videosamtal. Det ska bland annat gå att starta Duo-samtal direkt från Allo. Även Assistant kommer in i bilden.



Under Sundar Pichais inledande föredrag lär vi också få höra om AI-lösningar som är relevanta för företag, till exempel maskininlärning. Det är också troligt att Google följer i Microsofts fotspår och presenterar api:er i applikationer för att bygga AI-lösningar.



Det återstår att se om man försöker få upp farten för bilsatsningen Android Auto. I så fall lär det nämnas under huvudtalet, kanske i samband med någon typ av lansering.



Läs också: Microsoft och Elon Musk i nytt samarbete om AI-forskning



Andra ämnen som garanterat kommer att tas upp är nästa Androidversion, Android O, Chrome OS och Android Wear 2.0 som lanserades I februari. Under de mer tekniska sessionerna lär Kubernetes tas upp, samt även dataanalyslösningar och andra molntjänster. Kubernetes är den Google-skapade plattformen för att hantera containrar, till exempel Dockercontainrar.