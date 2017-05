Genom att placera ut sensorer och koppla upp snart sagt allt kan företag få otroligt mycket kunskap i realtid. Men det gäller att också hinna med att hantera all den data som strömmar in och ha en infrastruktur för det.



Nu erbjuder Google en plattform, ännu i betaversion, som ska hjälpa företagen att hantera det – Google Cloud IoT Core – som presenteras i ett blogginlägg.



Fortfarande skrämmer tanken på att sätta upp en infrastruktur för internet of things många företag, säger Gartneranalytikern Alfonso Veloso till IDG News. Det innebär stora organisationsförändringar och också ett stort tekniskt arbete.



Läs också: Microsoft vill ta uppkopplade prylar till massorna med "IoT som tjänst"



Men enligt Indranil Chakraboty som är produktchef på Google Cloud kan den nya IoT-plattformen hjälpa folk att dra igång pilotprojekt och prova sig fram för att sedan skala upp IoT-verksamheten.



Google är dock inte ensamt om att erbjuda den här typen av lösningarr. På sistone har flera andra företag gett sig in på samma område. Förra veckan lanserade VMware Pulse IoT Center, en plattform just för att sätta upp, hantera och skala en IoT-infrastruktur. Microsoft erbjuder Azure IoT Hub och även Cisco, General Electric och Nokia är med i matchen.