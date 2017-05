Årets mest uppmärksammade lansering på smartphone-området stod Samsung för när de lanserade Galaxy S8 och S8 Plus i slutet av mars. Hittills pekar allt på att detta är en framgång. Nu kommer uppgifter om att det sålts fem miljoner enheter av de här modellerna. Det skriver tekniksajten Mashable, och hänvisar till ett citat från icke namngiven Samsungrepresentant på koreanska nyhetssajten The Investor.

– Även om vi inte kan ge detaljerade siffror, så går försäljningen smidigt över hela världen. Totalt har försäljningen redan passerat fem miljoner enheter, säger Samsungrepresentanten.



Läs mer: Analytiker: Därför går Samsung Galaxy S8 hem på företagen



Hur detta ska tolkas är dock oklart, skriver Mashable. Till exempel: Samsungs Galaxy S8 och S8 Plus har bara varit på marknaden i 25 dagar, till och med kortare i Europa och Indien, och i Kina är de ännu inte tillgängliga. Om man då jämför med en färsk rapport från Samsung, där de hävdar att föregångarna Galaxy S7 och S7 Edge, under hela första kvartalet sålde 7,2 miljoner enheter – så skulle detta innebära att S8 säljer bättre än sina föregångare.



Men i en tidig rapport från Samsung över Galaxy S7 så ”skeppades” tio miljoner enheter bara under de första tre veckorna. Skillnaden här kan gälla begreppen ”skeppade”, alltså levererade och faktiskt ”sålda”, men det är inte helt klart vad som Samsungrepresentanten som uttalar sig om S8 faktiskt avser.



Mashable skriver att de söker Samsung för att klargöra detta.



Läs mer: Kan Samsung ta tillbaka smartphone-tronen? Här är Galaxy S8



Samsung har hursomhelst tidigare uppgett att förhandsbeställningarna på S8 och S8 Plus varit de högsta i företagets historia.



Och fem miljoner sålda enheter hittills visar att Samsung är på väg tillbaka från floppen med föregångaren Note 7, som de var tvungna att dra tillbaka på grund av att batterierna överhettades.