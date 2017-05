Inom sjukvården kan det användas bland annat genom att en AI kan ta in data från olika instrument, kombinera det med all historik om en patient samt all medicinsk litteratur och ställa en diagnos.

Robotarna i bland annat Blade Runner, Battle Star Galactica och Westworld glider alla, intet ont anande, omkring och tror att de är människor.

Mina robottankar kan t.ex. dyka upp när jag misslyckas med ett captcha-test. Jag blir alltid nervös när den där rutan dyker upp. ”Please prove that you are not a robot.” Gaaahh, vad står det?! Hur många försök har man på sig? Allvarligt talat, är det där ens riktiga ord?

Finns det något sätt att ta reda på om man är en robot eller inte då? I Blade Runner används Voight-Kampff-testet. Det innehåller frågor/påståenden i stilen:

”Du är i en öken och får syn på en sköldpadda. Du vänder på sköldpaddan. Dess mage steks av solen och den sprattlar vilt med benen för att försöka vända sig rätt, men den kan inte. Inte utan din hjälp. Men du hjälper den inte. Varför hjälper du den inte?”

och

“Du bläddrar i en tidning och kommer till en bild av en naken kvinna/man. Du visar bilden för din man/fru. Han/Hon gillar den så mycket att han/hon sätter upp den på väggen ovanför sängen.”

Jag tror att det mänskliga svaret är att det är fel att vända på sköldpaddan från första början, men vad gör den där sköldpaddan i en öken? Känns väldigt ologiskt. Om min man satte upp en bild på en naken kvinna eller man ovanför vår säng skulle jag… ja vad skulle jag göra då? Jag skulle nog bli väldigt förvånad i alla fall.

Ett test som används i verkligheten är Turingtestet. Det klarar man om man konverserar med en människa och den människan inte kan avgöra om man är en människa eller en maskin.

Redan 2014 klarade en dator av Turingtestet. 33 procent av deltagarna i testet trodde då att en chattbot var en människa. Turingtestet kan alltså inte användas för att avgöra om någon är en människa eller inte. Som sagt, en dator fixade det redan för tre år sedan.

Hur är det med Asimovs lagar då? Tillämpas de i praktiken? Isaac Asimov formulerade Robotikens lagar på 1940-talet. De lyder:

En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.

Ett test för att avgöra om man är en robot eller inte borde vara att försöka bryta mot någon av lagarna. De verkar tyvärr ha stannat i science fiction-världen så testa inte det.

Jag kommer faktiskt, i skrivandets stund, inte på ett enda sätt att verkligen ta reda på om man är en människa eller en robot. Det kanske inte spelar någon roll heller?

Hur ser bra UX för en människoliknande robot ut då? När det gäller chattbottar verkar många sträva efter att de just ska klara Turingtestet och att vi inte ska veta om vi chattar med en människa eller en bot. Men är det det vi vill, egentligen? Kommer det behovet från användarna eller är det ett antagande någon bara har gjort? Och om AI:n skulle ha en fysisk kropp – är då det bästa om vi inte kan skilja en AI från en människa eller ska skillnaden vara tydlig? Ja inte vet jag. Vi måste nog testa oss fram!