I USA talar man numera om ”cobots”, från "collaborative [samarbetsinriktade] robots". Sådana robotar blir allt vanligare, och det har till och med poppat upp startups som fungerar som ett slags bemanningsföretag – de hyr ut samarbetsrobotar per timme och står för programmering, utveckling och underhåll.

Vår amerikanska systersajt Computerworld har besökt företaget Creating Revolution som hyr in just en sådan resurs. Det är ”coboten” Manuel som hjälper företaget att bygga elektroniska bordsskivor för restaurangindustrin – och han jobbar timme ut och timme in, utan rast eller förmåner.

Det här startup-företaget litade inte på någon metalliskt grå robotarm för att montera sina produkter. Felaktig montering hade vållat företaget stora problem i dess start.

– Problemet är att du som människa inte kan upprepa samma process på exakt samma sätt, om och om igen, på ett effektivt sätt, säger Einar Rosenberg, som är cio på Creating Revolutions.

Med Manuel på ”lönelistan” har Creating Revolutions reducerat sin produktåterkallelse till ett minimum, de har fått ner overhead-kostnaderna kraftigt och de kan förändra tillverkningsprocessen i realtid. De anställda var till en början avogt inställda till att dela fabriksrummet med en ”cobot”, men efter att ha försäkrat arbetarna om att maskinen inte skulle ta deras jobb, säger Rosenberg att Manuel nu har blivit ”en del av gruppen”.

Läs mer: Nu är det dags: förbered ditt företag för robotrevolutionen

Nuförtiden arbetar robotar sida vid sida med mänskliga anställda, och överträffar dem också i produktivitet för en bråkdel av lönen. Amazon förlitar sig på 45 000 robotar för plock och pack på lagren. Telefonsamtal till Nanyang Technological University i Singapore besvaras av Nadine, en människolik robot som är programmerad att visa känslor. Och San Fransisco-baserade Momentum Machines har utvecklat en robot som kan laga 400 hamburgare på en timme.

Enligt branschorganisationen Robotic Industries Association slog den amerikanska robotmarknaden alla rekord 2016. Det året beställdes 34 600 robotar i Nordamerika, värderade till sammanlagt 1,9 miljarder dollar, vilket var tio procent mer än 2015.