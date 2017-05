– Optimismen bland konsulterna är rekordhög. Så stor framtidstro har vi inte noterat under de elva år som vi har gjort undersökningen. Marknaden går på högvarv. Dessutom räknar över 92 procent med att efterfrågan kommer att hålla i sig eller öka det närmaste året, säger Eworks vd Zoran Covic och kommenterar den höga beläggningsgraden på följande sätt:

När det gäller framtiden för it- och teknikkonsulterna, så tror 54 procent att marknaden för konsulttjänster kommer att växa under de kommande tolv månaderna. Bara 7,7 procent tror på en sämre marknad.

Och när frågan begränsas till det egna konsultområdet är optimismen ännu större. 61 procent tror på en ökad efterfrågan av deras tjänster, medan endast 6,3 procent tror på en minskad marknad. Motsvarande siffror hösten 2016 var 60 respektive 7,4 procent.

Läs också: Nya Evrys bumpiga år slutade med rekord och miljardvinst

När det gäller konsultpriser så ligger genomsnittspriset per timme på 919 kronor. Norska konsulter är dyrast, med ett snittpris på 1 094 kronor per timme, med danskarna på andra plats till 994 kronor per timme.Svenska konsulter har ett genomsnittligt timpris på 894 kronor, medan de finska är billigast, på 795 kronor.

– Att nästan varannan konsult, oavsett marknad, har lyckats höja sina arvoden visar verkligen hur stark konjunkturen är i konsultbranschen. Allt färre upplever en konkurrens från utländska konsulter. Marknaden har stabiliserats och med tanke på resultaten i stort är det en sund konkurrenssituation som råder, säger Zoran Covic.