Telia köper finska moln

Telia Company har i veckan köpt 100 procent av det finska bolaget Nebula Top, som säljer molnbaserade tjänster till småföretag och hemmakontor. Prislappen ligger på 165 miljoner euro, vilket motsvarar 1,6 miljarder kronor. Nebula Top har 145 anställda och cirka 44 000 kunder som genererar 90 procent återkommande abonnemangsbaserade intäkter.

Telia meddelar också att man kommer att öppna ett stort datacenter i Finland under 2018.

Förvärvet är föremål för godkännande av det finska Konkurrens- och Konsumentverket, och förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2017.

– Det gläder mig att välkomna Nebulas anställda och kunder till Telia Company. Detta är ytterligare ett viktigt steg för att förbättra kundupplevelsen, att addera en komplett portfölj av kostnadseffektiva och högt uppskattade tjänster. Vi ser fram emot att arbeta med och lära oss av Nebulas mycket kompetenta personal, säger vd Johan Dennelind.

Halländsk dubbel för Evry

Konsultbolaget Evry har tagit hem en upphandling där man ska hjälpa de två halländska kommunerna Falkenberg och Hylte. Evry ska sköta it-driften av kommunernas samtliga verksamheter, vilka är placerade geografiskt på olika platser inom kommunerna.

Evry kommer även att tillhandahålla servicedesk med placering i respektive kommun, och den uttalade målsättningen är att kommuninvånare och kommunernas medarbetare ska få en snabbare och bättre hantering av sina ärenden och en förbättrad samhällsservice.

Affären är initialt värd 23 miljoner kronor över tre år och Evry tar över driften från och med den 1 augusti.

– Vinsterna i form av effektivitet och ökad tillgänglighet av digitalisering är som regel väldigt stora. Genom innovation, teknik och goda samarbetspartners kommer Evry kunna göra stor nytta för Falkenberg och Hylte och hjälpa kommunerna att arbeta smartare, säger Bengt-Göran Kangas, chef för offentlig sektor på Evry.

Telecomputing kvar på JC

Butikskedjan JC har förlänger sitt avtal med Telecomputing i tre år. Avtalet innefattar ett helhetsansvar för butikskedjans it-miljö, det vill säga applikations-, server- och databasdrift samt lagring, kommunikation, support och klienthantering.

– Vi förlänger avtalet med Telecomputing eftersom de kompletterar vår egen organisation väl med både kompetens och erfarenhet som vi inte har internt och vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt samarbete, säger Vincent Tse, it-chef på JC Sverige.

– Det är givetvis väldigt positivt att ytterligare en av våra trogna kunder väljer att fortsätta samarbeta med oss. Vi är nu redo att stötta JC i deras arbete efter att de nyligen klarat sig ur en rekonstruktion. Vi ser fram emot att bidra till JC:s vidare utveckling inom den moderna detaljhandeln, säger Telecomputings vd Urban Berlinde.

Tungt pris från Ateas nya superpartner

Under årets stora Dell EMC-konferens i Las Vegas kunde den nordiska återförsäljarjätten Atea kamma hem det lika tunga som svulstigt döpta partnerpriset ”2017 Dell EMC Go Big-Win Big Growth Premium to the market”. Ett pris man alltså fick för att ha uppvisat en väldigt stark tillväxt för Dell EMC under 2016.

Det var ganska nyligen som Dell EMC tog klivet in som en av Ateas tio strategiska partner. EMC har tidigare haft den rollen, men inte Dell. Sedan strax innan årsskiftet är dock den nyfusionerade it-jätten inne i Ateas finrum som ett bolag.