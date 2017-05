– Bakom scenen, under huven, där är Dreamworks animations en digital tillverkare. Vi gör data, berättade hon under ett besök till filmfestivalen i Cannes.

Denna process resulterar i ett enormt antal filer. Enligt Kate Swanborg rör det sig om 500 000 000 digitala filer och 350 terabyte data. Och det utan säkerhetskopior inräknat. All information lagras sedan i HP:s datacenter och hanteras i HPE:s infrastruktur för privata moln.

– Vid tillfällen har vi haft tio filmer aktiva i produktion samtidigt. Det betyder att vi har fem miljarder aktiva filer igång samtidigt i en hybridmolnslösning där tecknarna kan nå vilken fil som helst från vilken film som helst, när som helst, säger hon.

Kikar man på vilka datorer filmbolaget valt att ta in till den 1 500 medarbetarna återfinns HP:s Z840, som är utrustade med 128 GB RAM och sex kärnor, samt två 27-tumsskärmar av modell Dreamcolor. Varje arbetsstation kör rendering nattetid. Vid arbetet med en annan film, Croodarna, landade renderingstiden för att ta fram 3d-effekterna på 80 miljoner timmar.Tanken är att bolaget ska fortsätta samarbete med HP även efter att de nu köpts upp av Comcast. En affär värd 3,8 miljarder dollar. Nästa steg blir troligen att via det så kallade device-as-as-service-erbjudandet ta in mer utrustning från tillverkaren. De hyr kort och gott in den hårdvara de behöver istället för att köpa in den.

HP är ingen nybörjare i filmbranschen. De har haft en finger med i Cannesfestivalen de senaste 14 åren som teknikpartner. Deras verktyg används också av fler produktionsbolag för att ta fram visuella effekter och animationer. Dock är filmbranschen långt ifrån en storkund sett ur finansiellt perspektiv. Men som kreativ partner och framför allt det stora pr-värdet är oerhört viktigt för tillverkaren.

– Om vi pratar intäkter så är de inte en massiv indrivare av det. Vi är ett företag som omsätter 50 miljarder dollar och skulle säga att filmbolagen utgör inte ens tio procent. Men desto viktigare är samarbetet vi har med dem och som hjälper oss att driva teknisk innovation, säger Nick Lazaridis, ansvarig för företagets verksamhet i Europa, Mellanöstern och Afrika.