Caperioaffären snart klar

Acceptfristen för Advanias bud på Caperio löpte ut den 29 maj. Och om det fanns några tvivel på om affären skulle bli klar lär dessa vara undanröjda nu. Förbehållet om 90 procents anslutningsgrad är uppnått med råge efter att cirka 94,2 procent av aktier och röster i Caperio har accepterat erbjudandet.

Formellt förlänger dock Advania acceptfristen till den 12 juni för att även ge de kvarvarande aktieägarna en möjlighet att acceptera budet.

– Vi är mycket glada över det breda stödet från Caperios aktieägare och att vi kan fullfölja förvärvet enligt plan. Sammanslagningen av de två bolagen är i linje med vår tillväxtstrategi, att växa såväl organiskt som genom förvärv, och medför att vi kan förbättra vårt erbjudande mot både befintliga och nya kunder. Förvärvet är en viktig milstolpe i Advanias utveckling och stärker både vårt varumärke och vår position på marknaden, säger Advanias koncernchef Gestur G. Gestsson.

Och Advanias Sverige-vd Mikael Noaksson stämmer in i lovsången:

– Att budet har accepterats av aktieägarna är en viktig milstolpe, men det återstår ett både spännande och omsorgsfullt arbete med att operativt integrera och bli ännu vassare tillsammans. Vi blir fler medarbetare med bredare kompetens och en utökad kundbas, så det finns många synergieffekter att ta tillvara på. Jag är övertygad om att sammanslagningen kommer att skapa mervärde för både medarbetare, kunder och samarbetspartners, säger han.

Telecomputing fortsätter köpa

Norska Telecomputing fortsätter att agera offensivt. Nu har bolaget gjort ett storförvärv hemma i Norge i form av Doorway, ett bolag som levererar molntjänster och driftlösningar för kunder på smb-marknaden. Huvudkontoret ligger i Arendal och bolaget driftar drygt 400 kunder och omsatte 120 miljoner norska kronor 2016.

Efter förvärvet kommer Telecomputingkoncernen att ha en årlig omsättning på 1,8 miljarder norska kronor med cirka 1 000 medarbetare.

– Telecomputing har under en längre period haft en bra dialog med Doorway. Doorways marknadsnärvaro på Sørlandet och dess kompetens inom hybrida molntjänster är ett komplement till Telecomputings redan starka position inom området, säger Telecomputings koncernchef Terje Mjøs.



Zippergrundarna blir humana

Tidigare i år bröts det nya bolaget Human IT ut från Lexicon IT-konsult. Det nya bolaget, som ska fokusera digital transformation, har i veckan gjort ytterligare et förvärv. Det är det IoT-inriktade bolaget Bconnected som köps upp av Human IT. Bolagets två grundare Ulf Börjel och Sten Hellström är tidigare branschbekantingar från Enfobolaget Zipper som de också var med och grundade.

Bconnected finns idag i Göteborg, Stockholm och Malmö och har elva anställda med en omsättning på drygt 20 miljoner kronor. Det uttalade målet är att vara minst 20 inom ett år. Bolagets vd Ulf Börjel kommer att fortsätta basa över verksamheten, men framöver blir det under namnet Human IT Integration.

– För mig är Bconnecteds kompetens extra intressant i den digitala transformation som vi och våra kunder är mitt i. I den digitala kontexten uttrycks Bconnecteds kompetens ofta i termerna IoT och API-management. Vi har nu i år genomfört två större strategiska initiativ som tydligt sätter oss på kartan i den digitala transformationen. Tidigare i år etablerade vi Human IT Cloud som på denna korta tid utvecklats på ett fantastiskt sätt samt nu Bconnected inom integration/IoT/API, säger Human IT:s vd Markus Närenbäck.

– Vi har under en längre tid diskuterat förändringen som sker hos våra kunder, ofta refererad till den digitala transformation som nu sker på marknaden. Vi har haft en dialog med Human IT och känner att tillsammans med dem kan vi erbjuda våra kunder en helt annan bredd. Vår vision på Bconnected stämmer väl överens med den vision som Human IT har, säger Ulf Börjel om förvärvet.

Enfo svetsar och betalar i nytt labb

Enfo har i veckan öppnat ett nytt labb i sina lokaler i Stockholm. Med det nya projektet, som går under namnet Digital Dimension Labs, vill Enfo visa på möjligheterna med den digitala transformationen. Strategi, design och teknik är de främsta ledorden för labbsatsningen.

– Den största risken av alla är att inte agera alls. Digital Dimension Labs är startpunkten för våra kunders digitala resa och här kan vi göra det abstrakta verkligt och det svåra enkelt. På bara tio veckor levererar vi en färdigutvecklad prototyp. Det är ett starkt erbjudande som hjälper kunderna både strategiskt och operativt när de förflyttar sina tjänster och produkter till digitala produkter för framtiden, säger Niklas Thulin, digital evangelist på Enfo.

Och två kunder är redan på plats, och det är två ganska olika kunder som har sett möjligheterna i labbet. Det ena är betalföretaget Klarna och det andra är svetsföretaget Esab, som förklarar sina respektive satsningar så här:

– Samarbetet med Enfo har lärt oss ännu mer om våra kundsegment och hur deras kundupplevelse ser ut. Jag är imponerad av hur snabbt Enfo har förstått vår affär och hur de har identifierat nya möjligheter för oss att förbättra för våra kunder. Vi kan använda Enfos Digital Dimension Labs som en idé- och innovationspartner där Klarnas lösningar används i nya sammanhang för att förbättra kundupplevelsen. Det kan vara integrationslösningar inom för- och delbetalning som att checka ut från ditt hotell, betala din frisör eller när du köper en bil men även för att smidigt avsluta en affär vid telefonförsäljning, säger Jeanette Anttila, nordisk partnerchef på Klarna.

– Tillsammans med Enfo har vi utvecklat Weldcloud, där vi integrerat vår svetsutrustning med olika informationssystem vilket gett effektivare arbetsmetoder med optimerade processer. All data som vi samlar in är dessutom en rik källa för forskning och utveckling samt för analys. Med Weldcloud ser vi redan att användare gör mellan 15-45 procent besparingar i tillverkningskostnad, säger Roul Kierkels, global produktchef för Weldcloud på Esab.

DGC ger Ica fibertillskott

DGC har utökat sitt avtal med Ica. Det nya avtalet sträcker sig över fem år och innebär att DGC ska leverera fiberförbindelser till samtliga 1 350 Ica-butiker i Sverige. DGC har levererat datakommunikationstjänster till livsmedelsjätten sedan 2011.