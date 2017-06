Pontus Cederberg blir ny nordisk säljchef för det som är Dustins verkliga hemmaplan, små och medelstora företag. Han hämtas in från operatören Tre, där han basat över 3Stores. Hans uppdrag på Dustin blir att ansvara för att driva och utveckla relationsförsäljningen till små och medelstora företag i samtliga nordiska länder.

– IT Gården har en enorm potential och är ett spännande bolag i en bransch under kraftig förändring. Detta skapar möjligheter om vi agerar proaktivt och handlingskraftigt. Jag har höga ambitioner, att tillsammans med våra fantastiska medarbetare, ta ut färdriktningen för att bryta ny mark i vår bransch. Jag är imponerad av den kompetens som finns i bolaget, jag känner mig lyckligt lottad att få arbeta med så kompetenta medarbetare, säger Johan Henckel.

– Johan har lång erfarenhet från it-sektorn samtidigt som han har ett enormt driv och en genuin ledarbakgrund. Jag är övertygad om att han är rätt person att ta IT Gården till nästa nivå, säger Jan Swedin.

Mr IT Gården, Jan Swedin, lämnar vd-posten ganska kort efter att bolaget köpts upp av norska Norvestor. Ny vd blir istället Johan Henckel, som fram tills nu varit affärsområdeschef och innovationsansvarig på IT Gården.

Pulsen Retail kretsar mycket kring handelslösningen Harmoney. Utöver ny vd är även en ny konsultchef och ny utvecklingschef på gång in i bolaget, men först på plats är alltså Mika Vikman, som närmast kommer från en roll som affärsutvecklare på H&M New Businesses.

– Från ägarfamiljens sida har vi bestämt oss för att satsa på det här området. Därför stärker vi nu upp ledarskapet inom bolaget för att ta nya steg framåt, säger Jonus Bartholdson, vd för Pulsenkoncernen och just nu även interims-vd på Pulsen Retail.

Pulsenkoncernen vill utöka sin satsning på retail och plockar därför in en ny vd till dotterbolaget Pulsen Retail. Det blir Mika Vikman som axlar den rollen från och med 1 augusti.

Men det är inte bara ny vd som gäller. Barium har tillsatt en helt ny ledningsgrupp. Tobias Andersson blir operativ chef. Även han har ett förflutet på Projectplace, som vice vd, samt har även varit marknadsdirektör på SAP. Mattias Arnelund från Zenterio blir finanschef. Dana Markovic, som är konsult- och tjänstechef och Mika Jolanki, med maratontiteln head of customer success and product management, ingår också i ledningsgruppen.

Göteborgsbolaget Barium, som jobbar med digitalisering och automatisering av affärsprocesser, byter vd. Johan Zetterström slutar som styrelseordförande och kommer istället att ta vd-rollen i bolaget. Den nya Barium-vd:n har tidigare varit vd på Projectplace, ett bolag som 2014 såldes till amerikanska Planview. Innan det var han Nordenchef på Salesforce under drygt nio år, och han var också en av Salesforces första anställda i Europa.

– Dustin har en lång historik och unik position inom smb-segmentet där de genom att identifiera kundernas behov kan möta deras högt ställda krav på både snabba leveranser, utbud och kompetens. Jag ser mycket fram emot att vara med och bidra till Dustins fortsatta resa och lösa kundernas it-utmaningar så att de kan fokusera på sin egen verksamhet, säger Pontus Cederberg.

Jays vd får gå

Henrik Andersson har utsetts till ny vd i hörlursbolaget Jays, som i måndags meddelade att den dittillsvarande vd:n Rune Torbjörnsen lämnade sin tjänst på dagen, och att finanschefen Lisa Forsberg hade utsetts till tillförordnad vd.

Den nya vd:n, Henrik Andersson, börjar den 1 september. Han har, enligt bolaget, närmare 20 års erfarenhet från elektroniktillbehörsbranschen, och är i dag vara verksam som affärsutvecklingschef på Cellular Italia.

– Jays är ett mycket spännande bolag, med imponerade produkter och ett etablerat varumärke, som jag ser att jag kan bidra med att kommersialisera, säger Henrik Andersson.

– Vi är väldigt glada att ha kunnat rekrytera en toppkraft som ny vd för Jays. Henrik är säljorienterad och har ett brett kontaktnät som bolaget kommer att ha stor nytta av samt en god förståelse för vad som krävs för att vända bolaget till lönsamhet, säger Håkan Larsson, bolagets huvudägare och styrelseledamot.

Chefsduo till Net Insight

Svenska tv-teknikbolaget Net Insight plockar in två nya chefer, en för marknadskommunikation samt en för investor relations.

Hanna Laurentz är ny marknadschef. Hon uppges ha omfattande erfarenhet inom marknadsföring och pr från teknologiföretag, konsultverksamhet och senast inom digital transformation, och kommer även att ingå i ledningsgruppen. Thomas Ahlerup kliver in som interimschef för investor relations. Han har med sig mer än 15 års erfarenhet från ett flertal noterade bolag.

Han säljer Episerver i väst

Christian Palmé.

Episerver har rekryterat Christian Palmé som regional försäljningschef och partneransvarig för västra Sverige. Han kommer närmast från Ica Banken, där han utvecklat och sålt företagstjänster. Christian har också bred erfarenhet från it-branschen och har arbetat inom såväl teknik som försäljning, bland annat med e-handelslösningar och saas-tjänster.

– Det är extra spännande att komma till Episerver just nu, när vårt erbjudande utvecklas starkt och ger oss möjligheter att lösa nya uppgifter åt kunderna. Jag har redan upptäckt att det finns en stor entusiasm både för det stöd vi ger kunderna idag och för vår roadmap som pekar mot framtiden, säger Christian Palmé.

Gd byter myndighet

Janna Valik.

Regeringen har beslutat att anställa Janna Valik som generaldirektör för E-hälsomyndigheten. Hon kommer närmast från en tjänst som generaldirektör på Boverket och tillträder sin nya tjänst den 19 juni.

– Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. E-hälsomyndigheten spelar en central roll för att den visionen ska bli verklighet, bland annat genom att samordna regeringens insatser inom e-hälsa. Nu när delar av E-hälsomyndighetens verksamhet omlokaliseras till Kalmar är jag glad över att anställa Janna Valik som både har lång erfarenhet av att leda myndigheter och dessutom tidigare har erfarenhet av att leda en myndighet utanför Stockholm, säger sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

Janna Valik har tidigare bland annat arbetat som generaldirektör på Boverket som är lokaliserad i Karlskrona samt som generaldirektör på Migrationsverket.

Hellenius bankar in styrelsejobb

Foto: Martin Stenmark Ann Hellenius.

Stockholms stads cio Ann Hellenius har blivit invald i Volvofinans Banks styrelse. Banken siktar nu på att utveckla sin nischposition inom bilrelaterade produkter och tjänster och har inlett en spännande digital resa, och vill därför ha ny kompetenser i styrelsen.

– Ann tillhör en ny generation företagsledare, där smart teknologi är en viktig grundsten i affärsutvecklingsarbetet, och vi är mycket glada att få ha Ann med i styrelsen. Ann har gjort en imponerande karriär, där hon bland annat under förra året utsågs till European cio of the year, säger Volvofinans Banks vd Conny Bergström.

– Volvofinans Bank är med sin utveckling av finansiella mobilitetstjänster och med sin nära koppling till Volvo ett mycket spännande företag, i en bransch som är under stor förändring, vilket var en av anledningarna till att jag tackade ja till erbjudandet, säger Ann Hellenius.