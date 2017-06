En smartphone kan kännas som en tickande bomb för it-avdelningen. Med konsumentifieringen av företagets it (det som brukar kallas bring your own device, byod), och med anställda som kanske inte bryr sig särdeles om att undvika elaka länkar – så får riskerna för trubbel sägas vara höga.

Och när yrkeslivet och det privata möts i telefonen – den som ofta innehåller konfidentiell företagsinformation och e-post – så är det oundvikligt att någon på företaget förr eller senare råkar ut för skadlig kod. Chris Crowley, som är instruktör på it-säkerhetsföretaget Sans Institute, rankar för IDG News de största mobila säkerhetshoten, och tipsar om vad man kan göra för att ta udden av dem.

1. Icke-tillförlitliga enheter

En enhet kan själv vara felaktigt konfigurerad och skadlig kod kan till och med finnas förinstallerad vid leveransen. It-säkerhetsföretaget Check point skriver här om ett sådant fall, då de hittade 36 drabbade Androidenheter på ett stort telekomföretag som inte hade smittats av att användarna klickat på någon elak länk – den skadliga koden fanns redan i telefonen när den plockades upp ur lådan. ”Vad vi har kunnat se så fanns malware redan på enheterna innan användarna mottog dem.” De illvilliga apparna var inte del av tillverkarens system, utan hade lagts dit någonstans längs leveranskedjan, skriver Check Point.

2. Skadliga appar

Installerade appar som utger sig för att göra en sak, men istället gör något helt annat, är en sårbarhet som är svår att upptäcka, säger Chris Crowley. Checkpoint hittade malware på Google Play förra månaden. Viruset Judy skickade ut annonser till infekterade enheter, och fick förbluffande stor spridning. Computer Sweden skriver om incidenten här.