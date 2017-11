Cerner drog samma år in 2,9 miljarder dollar men då på en betydligt mer spretig systemflora. Det här är bolag som inte gör små affärer – deras system är gjorda för stora, avancerade sjukhus med många sängplatser och specialiteter och en omfattande primärvård.

De internationella jättarna tar nu sig in på den svenska marknaden för att leverera journalsystem.

– Man kan redan i dag se en del grupperingar – några som samlats runt Cambios system Cosmic. Och så de tre stora regionerna som riktat in sig på att titta på Cerner och Epic.

Det egna samarbetet med fyra andra landsting är heller inte tillräckligt inför framtiden enligt Anders Sylvan.

– Nej, vi fem är fortfarande för små. Vi måste vara tillräckligt stora för att kunna driva utvecklingen framåt.

Han framhåller också att det här inte är något som han är ensam om att tycka.

– Knappt tre procent av landstingens totala budget går till it. Det är sannolikt för lite om vi ska klara det it-stöd som medarbetarna har rätt att förvänta sig. Det råder en samsyn bland alla oss landstingsdirektörer kring att vi måste samarbeta mer framåt.

– Mycket spännande.

Spännande var ett ord som återkom flera gånger bland dem som var på plats. Publiken följde tåligt klickandet på flikar, demonstrationer av röstigenkänning och hur man genom urval av olika symptom kunde ringa in riskgrupper under två timmar utan paus – per leverantör.

– Visst, i dag har vi system där vi har leverantörens öra – vi är en viktig kund. Men vad hjälper det när det de levererar ändå inte är i närheten av det här, säger en person i publiken som CS talar med.

– Frågan är om det här kan anpassas till svenska förhållanden på ett bra sätt. Vi har mycket kopplingar till olika register och annat och det är ett ekosystem som måste fungera.