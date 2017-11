Jonas Ekström. Foto: Karin Lindström

Misslyckade projekt talar vi inte alltid högt om. Men när verksamhetschefen och överläkaren Jonas Ekström från Sala berättade om ett kraschat portalprojekt och lärdomarna av det var konferenssalen på vård-it-mässan Vitalis överfull.

Exemplet han valde var när Västmanlands läns landsting för ett par år sedan beslutade att införa en portal som skulle samla informationen i de underliggande systemen i olika moduler för – som det hette i projektbeskrivningen – ”varje uppgift i vården”. Allt med en enda inloggning i stället för att logga in i varje system i sig.

Till en början gick projektet bra men efter hand som det lades in moduler för sådant som journaler och patientadministration började det gå snett. Eftersom vårdpersonalen ville komma åt informationen i de underliggande modulerna började det upplevas som ett problem att inte komma direkt dit utan att klicka sig in via portalen.

– Inloggningen kunde ta två minuter och måste göras varje gång någon bytte arbetsstation. Och det gör man ofta i vården så plötsligt gick det väldigt mycket tid till spillo, säger Jonas Ekström.

Först efter omfattande användarundersökningar som visade problemets omfattning lades projektet till sist ner. Men det finns mycket att lära, konstaterar Jonas Ekström, inte minst om hur viktigt det är att formulera

målen för projektet omsorgsfullt.

– Vad ska man egentligen åstadkomma?

Målen för portalprojektet var formulerade som om det var att få en modul för varje uppgift i vården.

– Men att införa ett system kan knappast vara målet – det måste handla om ökad effektivitet, patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Det finns också mycket att fundera kring när det gäller

användarrepresentationen. Inte minst att välja ut användare som verkligen är representativa och inte bara de som råkar ha tid att vara med. Fundera ett varv till på om de man valt verkligen är representativa så man inte väljer personer som faktiskt inte tycker som de flesta andra medarbetare.

Är de man väljer reaktionära användare som inte egentligen är intresserade av nya sätt att arbeta? Eller är de teknikvänliga och snabba att lära nytt? Ja, då kanske de inte är särskilt representativa. Jonas Ekström föreslår att man tänker på användarna som en skala mellan ytterligheterna.

– Vilka ska man välja då? Ja, mitt råd är att man plockar bort de mest progressiva och de helt förändringsobenägna och tar dem som ligger i mitten av skalan men lite mer åt förändringshållet.