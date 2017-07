Chad Dunn basar för EMC:s konvergerade produkter. Foto: Joel Åsblom.

(CS/Las Vegas)

Ett hett rykte under EMC:s stora mässa i Las Vegas är att företaget ska förvärva världens näst största nätverksleverantör Brocade. På en direkt fråga svarar EMC-chefen Joe Tucci lite kryptiskt att han inte kan säga något om detta, eftersom ett uttalande skulle påverka köpesumman.

Det hela handlar om att EMC i allt större utsträckning satsar på egna produkter i stället för de enheter som utvecklades inom bolaget VCE – tidigare samägt med Cisco.

När Computer Sweden får en intervju med Chad Dunn som är global chef för EMC:s serverbaserade produkter, Vspex, förnekar han givetvis att det skulle vara någon fnurra på tråden i samarbetet med Cisco.

– Relationen till Cisco handlar mindre om teknik och mer om de affärsöverenskomster som vi har. I Vspex använder vi ju serverkomponenter från flera håll, exempelvis HP och Lenovo till skillnad från Vblock som bygger på Ciscos UCS-servrar.

Fooooooosbaaaaaalllll! At the @Brocade Kiosk in the village at #EMCWORLD — Chad Dunn (@vspexguy_chad) May 6, 2015

Jack Rondoni is talking about why the network matters. @Brocade's storage networks are purposely built for storage workloads. #EMCWorld — Dennis Smith (@DennisMSmith) May 5, 2015

“At the end of the day, the data is all that matters.” - @Brocade VP Jack Rondoni at #EMCworld — Matt Wolpin (@mwolpin) May 5, 2015

