Under 2014 insåg man på Ebab att något behövde göras åt it-stödet. Det skulle bli svårt för företaget, som är konsulter inom projekt- och fastighetsutveckling, att expandera. Sagt och gjort, med start i december 2014 påbörjades en övergång från egen it-drift till drift i molnet.

̶ Jag tror inte vi hade lyckats växa lika smidigt med vår gamla it-miljö. Vi har under de senaste två åren lyckats hantera att väldigt många personer slussats in och ut i vår verksamhet på ett kontrollerat och effektivt sätt. Trots en kraftig tillväxt är antalet serviceärenden för it är ungefär lika stort i dag som 2014, säger Thomas Kraft, it-ansvarig på Ebab-koncernen.

Ett mått på tillväxten är att omsättningen ökade från 150 miljoner kronor till 190 miljoner kronor 2015, och att man räknar med ett omsättningsrekord i år. Antalet anställda har ökat med 28 procent från 2014 till i dag. I dag sysselsätter man cirka 250 personer. Av dessa är cirka 100 externa krafter, vilket är en ökning på 80 procent jämfört med 2014.

Det man gjort är att egna servrar bytts ut mot operatören Wycores helt molnbaserade plattform, med tillhörande drift. Wycore har även hjälpt till med övergången. Man kan diskutera om det är frågan om ”hosting” eller ett ”privat moln”, men poängen är dels att driften sköts externt, dels att användarnas skrivbord publiceras från servrarna till tunna klienter, eller andra datorer, surfplattor eller smarttelefoner.

Hittills har man inte räknat i detalj på bytet av it-miljö, men det går att se stora konkreta vinster redan nu:

̶ Tidigare betalade vi 450 kronor per månad för klientenheter, över treårskontrakt. Nu betalar vi 166 kronor per månad för de tunna klienter som används, säger Thomas Kraft.

Det innebär en kostnadsbesparing på cirka 850 000 kronor per år, bara för klientenheter för personer som är verksamma inom Ebab. En del av den besparingen äts upp av att man köpte ut leasingkontrakten för de gamla klientenheterna, men det var en engångskostnad.

Men besparingen vad gäller klientenheter sträcker sig längre än så. För det första slipper man köpa enheter åt externa underkonsulter som bara jobbar temporärt med Ebabs projekt, eftersom de kan använda egna enheter.