Problemet är att Raspberry Pi Zero W är bestyckad med processorn BCM2835 (en processorkärna, en GHz) som baserad på arkitekturen ARMv6. Och Android Things fungerar inte med ARMv6.

Det handlar om Raspberry Pi Zero W som är avsedd för iot-lösningar. Det innebär att Google missar en chans att sprida företagets teknik på Raspberry Pi Zero W som bara kostar 10 dollar, cirka 90 kronor. Det låga priset lär innebära att många som är nyfikna på iot-utveckling skaffar den.

– Vi är hoppfulla om att Google så småningom kommer att ordna stöd för ARMv6, så att Android Things kommer att fungera på Zero W, säger Eben Upton till IDG News.

Att just Zero W är den variant av kortdatorn som är mest lämpad för iot kommer sig främst av den låga energiförbrukningen för processorn BCM2835, som också är liten, i jämförelse med den snabbare processorn i Raspberry Pi 3. Annars lämpar sig specifikationerna för Raspberry Pi Zero W, som 512 MB minne, för iot-tillämpningar.

Men Android Things fungerar på den marginellt dyrare Raspberry Pi 3, och även på kortdatorer från Intel. Google har inte offentliggjort något datum för lansering av en skarp version av Android Things, men jobbar på för fullt med att lägga till funktionalitet, till exempel för maskininlärning.

På sikt är det inte kanske inte ett problem att Android Things inte har stöd för arkitekturen ARMv6, med tanke på att den är mer än 15 år gammal. Och Raspberry Pi Zero W fungerar med operativsystemet Raspbian, som är en Linuxvariant.