När träffade du senast en annan konsult som matchar dig i kompetens, bakgrund och erbjudande på konsultmarknaden?

Hur resonerar du då i nätverkandet? Undviker du dina kloner i tron att ni saknar utbyte av varandra? Jag tänker att det alltid blir roligare med fler kontakter och inte minst med de som agerar inom samma nisch eller erbjuder liknande tjänster.

Sälj lättare tillsammans

Som jag tidigare nämnt här på Expert Network så är sälj en av mest komplexa och utmanande frågorna både för enskilda konsulter och konsultbolag även om de är erfarna och jobbat länge i branschen. Ju fler som agerar ambassadörer för ditt varumärke desto bättre eller hur?

Har du någon backup?

Jag tycker att det är proffsigt att kunna namne en backup när man ska genomföra ett uppdrag. När jag exempelvis har stora gig som mässor och konferenser så brukar jag ha för vana att nämna detta för 1-2 personer som ska kunna rycka in om jag till exempel skulle bli sjuk. Detta är något som gör kunden tryggare särskilt när de anlitar ett mindre företag eller solokonsulter, som jag själv.

Viktigt med referenser och ambassadörer

Alla är beroende av bra referenser och egna ambassadörer som pratar om ditt goda arbete. Därför är det viktigt att hålla kontakten med tidigare uppdragsgivare samt be om skriftliga omdömen i form av referenser av brev som inleds med ”To whom it may concern”… som speglar uppdragets innehåll, dina prestationer samt om och på vilket sätt du uppnått projektmålen, och som avslutas med rekommendationer och kundens egna superlativ om dig. Detta glöms ofta bort, men är guld värt att visa upp för potentiella uppdragsgivare som blir trygga i att anlita just dig för ett liknande uppdrag. En ambassadör på papper helt enkelt. Tipset är att be om detta i slutet av ett uppdrag. Motivationen hos kunden minskar ju längre tiden går plus att du har nytta av det direkt i din egen marknadsföring när du söker nästa utmanande uppdrag.