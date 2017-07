I januari meddelade mjukvaruföretaget Atlassian att man förvärvat projekthanteringstjänsten Trello för 425 miljoner dollar, motsvarande 3,7 miljarder kronor. För Trello innebar det nästa stora steg på en resa som startat på klassiskt Silicon Valley-vis med lansering på Techcrunch Disrupt fem år tidigare – men som egentligen inleddes långt tidigare.

– Vi har lärt oss väldigt mycket genom åren, säger Michael Pryor, vd för Trello, när CS träffar honom under konferensen The Next Web i Amsterdam.

När utvecklarkändisen Joel Spolsky och Michael Pryor startade Fog Creek Software år 2000 var idén att bygga ett coolt företag för utvecklare att jobba på. Exakt vad företaget skulle utveckla var mer oklart. De testade lite olika saker och fastnade till slut för att bygga en så kallad bug tracker, Fogbugz. Mycket för att de själva behövde en sådan i sin konsultverksamhet. Fogbugz finns fortfarande kvar, men efter några år fick den se sig omkörd på marknaden av en konkurrerande tjänst – Jira, från Atlassian.

Trellos vd Michael Pryor på scenen under konferensen The Next Web i Amsterdam.

Nästa produkt blev Copilot, ett skärmdelningsverktyg som Fog Creek utvecklade internt för att kunna hjälpa de kunder som hade problem med Fogbugz. Det marknadsfördes som ett verktyg för it-support – och det kostade 10 dollar om dagen att använda.

– Det här var före Gotomypc och Logmein. Tekniskt sett hade Copilot allt det som gjorde Gotomypc och Logmein till miljardföretag, men vi missade det. Vi byggde, sålde och marknadsförde det till helt fel publik, säger Michael Pryor.

Men med tredje produkten hittade man rätt. Stack Overflow lanserades 2008 och blev snabbt världens största forum för utvecklare. Stack Overflow knoppades av till ett eget företag 2010 och har fortfarande Joel Spolsky som vd.

– När vi byggde Stack Overflow hade vi runt tio saker som vi visste vi var tvungna att ha. Det är en marknadsplats för frågor och svar, så vi behövde frågor och svar. Vi behövde använda gamification. Och det var helt avgörande att få dit Joels alla läsare (Spolskys blogg, Joel on Software, är en av de största inom utveckling) redan dag ett, säger Michael Pryor.

Så hur var det med Trello, var det en produkt ni byggde för internt bruk först? Egentligen är det ju i princip post it-lappar?

– På Fog Creek hade vi något vi kallade Creek Week, en vecka där alla får jobba på sina egna idéer. Lite som Googles ”20 procent”. Vi hade 40 utvecklare som satt och jobbade för fullt när Joel insåg att han saknade överblick på vad alla höll på med. ”Jag vet att alla har fullt upp, men jag vet inte om de gör något vettigt”, sa han.

Lösningen blev Five Things, en sorts delad att göra-lista.