Boston Dynamics har gett oss skapelser som Big Dog och Atlas. Vem kommer inte ihåg deras alternativ till tomtens renar. Robotarna må vara avancerade, men de ser allt annat än vänliga ut. Därför kommer det kanske som en överraskning att det är just japanska it- och telekomkoncernen Softbank som nu köper det Bostonbaserade robotikföretaget. Deras robot Pepper har mer eller mindre gjort karriär på att vara just vänlig. Men samtidigt, de är en stor aktör på robotmarknaden.

Således slipper nu Googles ägarbolag Alphabet äntligen robottillverkaren de köpte för tre och ett halvt år sedan, i december 2013. Rykten om en önskad försäljning har cirkulerat i ett års tid. Spekulanter har inte saknats, bland annat Toyota har visat intresse för verksamheten. Men nu blir det alltså Softbank som skriver under köpeavtalet där också japanska robotföretaget Schaft ingår.

Det land som står för flera av de största framstegen på området är just Japan. Det är också där de största investeringarna görs och där den starkaste motivationen tycks finnas skriver Techcrunch.

– I dag finns det fortfarande så många problem som vi med mänsklig kraft klarar av på egen hand. Smart robotik kommer vara en drivande faktor mot nästa steg i informationsrevolutionen och där är Marc och hans team på Boston Dynamics är tydliga tekniskt ledande inom avancerad robotteknik, säger Masayoshi Son, styrelseledamot och vd på Softbank Group.