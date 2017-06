Vi är mitt uppe en omställning när det gäller hur vi producerar och konsumerar it. Mobile first, Cloud First och Digital First är några vägledande programförklaringar för moderna och framsynta organisationer. Visionen och målsättningen kan vara bättre följsamhet, minskade kostnader för it-drift, kommunikation på alla nu tillgängliga plattformar, minskade beroende av enskilda systemlösningar och möjligheten att snabbt hantera förändrade affärsmässiga villkor.

Men hur är det egentligen med förmågan att sömlöst koppla ihop funktioner till väl fungerande processer som ger ett bra stöd för verksamheten? Förenklas eller försvåras utbytet av information?

Molnet gör allt enklare! Eller…?

Tänk dig det här scenariot: ditt företag har bestämt sig att gå från på-platsen-it till molnet. Ni har sagt upp alla avtal med nuvarande drift- och systemleverantörer. Ni har identifierat och upphandlat precis de molntjänster som ger ett optimalt it-stöd för er verksamhet. Ni har en plan för säker och kontrollerad migrering. Det är väl bara att köra på, inte sant! Hur-svårt-kan-det-va’?

Ett tillspetsat och förenklat scenario, förstås. För i realiteten är det nog betydligt svårare att nå nirvana – i alla fall om nirvana definieras som ”allt i molnet”. Här är varför:

Existerande investeringar

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta en kalkyl som visar att de existerande verksamhetssystemen kan skrotas till förmån för molntjänster med bibehållen eller helst ökad lönsamhet. Det vill säga, om det överhuvudtaget går att hitta molntjänster som ersätter den funktionalitet som utvecklats och anpassats till just er verksamhets villkor.

Information, information, information!

En verksamhets förmåga att hantera och skapa, använda och förstå information är förstås kritiskt i många olika typer av verksamheter. Mängden information som ska hanteras ökar i takt med att möjligheterna med att lagra och snabbt komma åt stora datamängder också ökar. Samtidigt ökar behoven av kontroll över information. Informationssäkerhet, integritetskrav, lagar och regleringar ställer krav på ordning och reda och full kontroll över informationen.

Både-och snarare än allt-eller-inget

Den it som företag och organisationer investerat i kommer sannolikt leva kvar många år till. I bästa fall kan nuvarande it-investeringar successivt kompletteras och kanske på sikt bytas ut mot molntjänster. Det handlar alltså om att hitta vägar och smarta lösningar för att kombinera gammal it med it 2.0.

Framtiden stavas integration

Redan idag behöver väl fungerande it-stöd att system och applikationer har en inbyggd förmåga att kommunicera och utbyta information. Integration och en hög grad av förståelse för lik- och olikheter mellan kommunicerande parter (interoperabilitet) är viktiga framgångsfaktorer.

Det är lätt att tro att molnet adresserar och löser integrationsproblem. Men många utmaningar förblir de samma och en del tillkommer. När ”it på backen” ska kopplas ihop med ”it i molnet” uppstår nya behov av integration. Och när tjänster från en stor molnet-spelares plattform ska kopplas ihop en molnet-plattform från en annan stor spelare uppstår andra behov.