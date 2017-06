När Arbetsförmedlingen i dag presenterade sin stora arbetsmarknadsprognos för 2017 och 2018 talade de om ”en urstark arbetsmarknad”. Det gäller inte minst it-yrkena, säger prognoschefen Håkan Gustavsson.

– It är bland de absolut starkaste områdena. Man kan säga att it tillsammans med byggindustrin är de områden där arbetsmarknaden är allra starkast just nu.

Totalt ökar den svenska arbetsmarknaden med 149 000 personer under 2017 och 2018. I den här stora prognosen ingår it i området ”information och kommunikation”, vilket också innefattar förlags- och medieverksamhet (det kommer en mer detaljerad rapport med renodlade yrken om ett par veckor). Det här området sysselsatte 200 000 personer under 2016 – vilket är en ökning med tre procent.

Håkan Gustafsson, Arbetsförmedlingen.

Håkan Gustavsson säger att förväntningarna på hur efterfrågan utvecklas är mycket höga.