Allting digitaliseras snabbt och framöver är redan här. IT-system är sammanflätade, komplexa och ytterst viktiga för oss. Vi har gått från att IT var en del av världen till en värld där allt är IT. I en sådan digitaliserad värld måste system trots ökad komplexitet samtidigt bli mer tillförlitliga. IT-budgetar måste hålla lika väl som alla andra budgetar; för allt är ju trots allt IT.

Men system fungerar inte så per automatik, så länge inte kunder och deras IT-partners får en bättre kontroll på vad de faktiskt har. Vi pratar om den viktigaste förutsättningen för en trygg digitalisering – IT-infrastruktur!

Tiotusentals kombinationer som alltid måste fungera

Tidigare bestod IT-infrastruktur främst av hårdvara, ofta med livstids garanti och viss support. Idag behövs fortsatt hårdvaran, men support och licenser är varierande i utformning och tid. Nya affärsmodeller såsom prenumerationer och avancerade licensformer har gjort sitt intåg även inom IT-infrastruktur. Fokus har också skiftat från hårdvara till att framförallt mjukvara blivit viktigare och måste uppgraderas allt oftare.

Det här medför så klart komplexitet. Om vi bara tar exemplet med fysisk infrastruktur kan ett typiskt större svenskt företag ha flera hundratalet chassibaserade enheter såsom servrar, switchar och routrar. Dessa enheter har i sin tur över tusentals mindre enheter – kort och andra tillbehör kopplade till sig. Alla dessa komponenter har sedan sin individuella mjukvara, kopplad till minst ett halvdussin olika serviceavtal och licenser.

Alla nämnda enheters avtal har en viss löptid, alla nämnda enheters mjukvara måste uppdateras och alla nämnda enheter måste ibland bytas – ofta med olika intervaller.

Manuell administration i kalkylark är inte lösningen