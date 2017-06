Ny nordisk storaffär för Wipro

Indiska konsultjätten Wipro har tagit hem ytterligare en tung skalp i Norden. Den här gången är det finska industribolaget Valmet, som har huvudkontor i Finland, men finns representerat i hela Norden, bland annat med 1 500 anställda i Sverige.

Wipro ska förse Valmet med it-applikationstjänster och ska även stödja den nya erp-plattformen. Avtalet är tecknat på flera år.

– Wipro växer sig allt starkare i Norden. Under första halvåret har vi kunnat skriva avtal med några av Nordens största företag i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Nu stärker vi vår position ytterligare när vi skriver avtal med Valmet, den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin med anställda i både Finland, Sverige och Danmark, säger Wipros Nordenchef Carl-Henrik Hallström.

Evry blir globalt i Götet

Konsultbolaget Evry har tecknat ett globalt avtal med Göteborgsbaserade säkerhetskoncernen Gunnebo. Evry ska leverera tjänster inom servicedesk, arbetsplatser och infrastruktur till totalt 28 länder. Avtalet beskrivs som flerårigt och leveranserna började redan i april. Dessa sker huvudsakligen från Evrykontoren i Göteborg, Örebro, Stockholm och Kiev.

– Samarbetet med Gunnebo är väldigt viktigt för Evry på flera sätt. Vi blir dels en global leverantör samtidigt som vi stärker vår lokala närvaro i väst-Sverige avsevärt. Gunnebo är ett stort och framgångsrikt bolag och vår ambition äratt använda modern teknik för att realisera deras fortsatta digitala transformation. Vi tror dessutom att det här kan öppna flera affärsmöjligheter i Göteborg med omnejd framöver, säger Evrys Sverigechef Fredrik Almén.

– Det visade sig att Evry förstod våra behov på ett bra sätt och kunde presentera ett upplägg som passade oss bra. Det var bland annat det som bidrog till valet av samarbetspartner. Att Evry har en stark tjänsteportfölj och tunga strategiska partner som IBM och Ricoh var också ett stort plus, säger Pelle Lundgren, cio på Gunnebo.

Accenture öppnar digital replokal

Konsultjätten Accenture har öppnat en Liquid Studio i Stockholm för att hjälpa nordiska företag att utveckla ny mjukvara och påskynda sina innovationsprocesser. Tanken är att kunderna ska kunna jobba sida vid sida med Accenture-experter med målet att omvandla idéer till applikationer och produkter. Bland de tilltänkta experimentområdena nämns AI, blockchain och serverless architecture.

– Vi är väldigt stolta och glada över att kunna bidra till livskraftig teknisk innovation i Sverige genom lanseringen av Accentures Liquid Studio i Stockholm. I dagens dynamiska värld är det viktigare än någonsin att ha möjlighet att bygga, testa och leverera mjukvara snabbt och flexibelt. Med hjälp av den senaste tekniken och Accentures digitala expertis har vi skapat en startupliknande miljö där våra nordiska kunder på ett snabbt och kreativt sätt kan lösa verkliga problem med hjälp av banbrytande teknik såsom rapid prototyping och design thinking, säger Sven-Bertil Carlsson, ansvarig för Nordic Liquid Studio på Accenture Technology.

Stockholms Liquid Studio kommer även att samarbeta med Accentures övriga upplagor som finns i Silicon Valley, Paris, Milano, London, Kronberg och Singapore. Man kommer också att arbeta nära Accenture Labs, där Accenture utvecklar och testar prototyper för nya koncept genom tillämpad forskning och utveckling.

Kvarsittning för Axians

Utbildningsbolaget Lernia, med cirka 6 200 anställda på över 100 orter i Sverige, har tecknat ett nytt it-driftavtal med Axians. Lernia har outsourcat sin it till Axians sedan 2014 och har under den tiden moderniserat sin it och sänkt sina kostnader genom en hybrid it-drift. Nu förlänger man alltså avtalet och Axians hanterar även driften av it-arbetsplatser för Lernias alla medarbetare samt hanteringen för utbildningsverksamheten, totalt cirka 4 000 klienter.

– Lernia arbetar med att matcha människors kompetens mot näringslivets behov och på så vis korta vägen till egen försörjning – och it ska bidra till detta. Vi ska tekniskt ligga i framkant och Lernia befinner sig på en ständig digitaliseringsresa. Vi utvärderar hela tiden nya möjligheter med teknologi och för att lyckas måste basplattan fungera. Axians kan it-infrastruktur och levererar en stabil och säker it och vi är mycket nöjda med vårt samarbete, säger Sebastian Lindström, cio på Lernia.

Tyskarna till Lund – global testing ok

Tyska TÜV Rheinland, som är en global testleverantör inom trådlös kommunikationsteknik har köpt ett laboratorium på Ideon i Lund. Förvärvet kommer också att utgöra grunden för TÜV Rheinlands nyetablerade nationella dotterbolag i Sverige.