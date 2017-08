Fakta

DAN SOMMER

Befattning: Senior director, market intelligence

Företag: Qlik

Linkedin: Dan Sommer

Twitter: @dansommer

E-post: dan.sommer@qlik.com

Hemsida: www.qlik.com

Expertområden: Omvärldsbevakning och trender inom BI och analys

Bakgrund: Sedan sommaren 2015 på Qlik som global chef för market intelligence. Sexton års internationell erfarenhet inom it, varav tio som analytiker hos Gartner, med titlarna research director, agenda manager samt global lead for the BI and analytics markets, med specialisering på marknader, trender, konkurrenter och go-to-market strategier. Tidigare ordförande för Gartners BI Summit.