För de flesta är det något som dyker upp i samband med utvecklingssamtalet. Du förväntas utvärdera din egen insats på jobbet på ett eller annat sätt.

Det finns två orsaker till att din arbetsgivare vill att du gör det enligt John Reed på it-bemmaningsföretaget Robert Half Technology ­– att se till att de anställda sätter av tid för att utvärdera hur de presterar och att hjälpa cheferna att få en känsla av om den anställde förstår sin egen betydelse på arbetsplatsen.

Självutvärderingen kan också användas av dig som anställd för att förstå din egen utveckling anser Michelle Roccia, vice vd på rekryteringsföretaget Winterwyman.

– Du bör titta tillbaka på året som gått och berätta för din chef vad du har gjort och vad du vill fokusera på.

Hur ser karriärplanen ut?

Se till att inte bara fokusera på ditt nuvarande arbete utan också din långsiktiga karriärplan. Det råder Ford Myers, författare till boken Get the job you want, even when no one's hiring. Det här kan bli en möjlighet att sätta dig ner med chefen och tillsammans staka ut en plan framåt.

– På så sätt blir förväntningarna verkliga och påtagliga, säger John Reed.

Håll en öppen dialog

Att koppla dina prestationer till affären är avgörande för att självutvärderingen ska vara meningsfull, särskilt om företaget använder den även vid lönesättningen och bonusar.

Ett sätt att få en bättre bild är att diskutera med din chef genom att ställa frågor som vilka de största prioriteringarna är för tillfället, om det är något särskilt som du bör fokusera på, om det är något område där du bör lägga ner mer energi och tid exempelvis.

– Att ha en pågående dialog med sin chef är idealet, säger Ford Myers.

Ställ de tuffa frågorna till dig själv

Vad kunde jag ha gjort bättre i år? Vad är mina styrkor? Vad är mina svagheter och hur förbättrar jag mig? Var kan jag ta ett personligt initiativ och bli en anställd som bidrar mer nästa år?

Se till att svara dig själv ärligt på frågorna.

