Under måndagsförmiddagen låg Stockholms läns landstings datasystem nere. Driftstörningarna började vid 10-tiden men såg vid 11.30 ut att vara på väg att avhjälpas.

Exakt vad som gått fel är inget hon kan gå in på. Störningen påverkade sjukhus, primärvården och privata vårdgivare. Framför allt var det intranätet och åtkomsten till journalsystemet Take Care som påverkades. Till exempel kunde personalen inte komma åt patienternas journaler. Dock ska de ha varit tillgängliga via backup-system säger Rebecka Grunditz.

– Journalsystemen låg nere, men man gick över till reservrutiner, säger hon.