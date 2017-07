Planerna presenterades på måndagen under en konferens ordnad av ID2020, en organisation som jobbar mot FN:s mål att alla på jorden ska ha en legal identitet. Accenture och Microsoft ska tillsammans bygga ett digitalt nätverk med blockkedjeteknik för ändamålet och en prototyp finns redan klar.

– Utan en identitet kan du inte få tillgång till utbildning, finansiella tjänster, sjukvård, you name it. Du står utanför samhället, marginaliserad. Att ha en digital identitet är en grundläggande mänsklig rättighet, säger David Treat, chef inom Accentures verksamhet för finansiella tjänster, till Reuters.

Prototypen körs på Microsofts molntjänst Azure och använder Enterprise Ethereum Alliance privata blockchain-protokoll. Systemet sparar ingen information som kan kopplas till en person, utan att personen först givit sitt medgivande.

Plattformen systemet bygger på har hittills använts av UNHCR för att registrera över 1,3 miljoner flyktingar i 29 länder.

– Vår prototyp är personlig, privat och portable, och låter individer få tillgång till rätt information när det krävs och utan att behöva oroa sig för att bli av med pappershandlingar, fortsätter David Treat i ett pressmeddelande.