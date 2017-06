Regeringen har slagit fast att Sverige ska vara världsbäst på e-hälsa 2025. Nu är det sju år kvar och frågan är vad som egentligen pågår.

Lugnet före stormen

Just nu råder det ett bedrägligt lugn inom svensk e-hälsa. Kanske är det lugnet före stormen inför det gigantiskt systembyte som vården står inför i dag.

Ännu ser vi ingen större aktivitet när det gäller it-investeringar. Den så kallade Slitrapporten som årligen redovisar landstingens it-kostnader visar att de ligger på samma nivå som alltid.

Men tre stora upphandlingar är i full gång – Västra Götalandsregionen, Region Skåne och en gemensam upphandling av landstingen i Västerbotten, Sörmland, Blekinge, Västernorrland och Örebro län. Och Stockholms läns landsting ligger också i startgroparna. Även Halland och Norrbotten står inför et byte. Ungefär två tredjedelar av Sveriges befolkning kommer att beröras när de stora systemen byts.

Upphandlingarna har skapat en slags tystnad kring e-hälsofrågorna. Många av de drivande personerna är indragna i upphandlingsarbetet och kan inte prata. Och de som står utanför försöker förstå och tolka vad som pågår.

– Det skulle vara roligt om vi fick berätta mer, men det får vi ju inte, säger en person som Computer Sweden talar med.

– Det kan verka som det står still, men jag tror verkligen att vi kommer att se stora resultat när vi är klara med det här.

Vid årsskiftet räknar Region Skåne att vara klar med sin upphandling och sedan är planen att de andra ska droppa in vartefter.

Överklaganden kan visserligen göra att införandet av de nya systemen drar ut på tiden men om ungefär två år är det dags för en big bang. Då kan vi räkna med att det pågår systembyten i olika skeden i landsting som täcker två tredjedelar av Sveriges befolkning.

Håkan Nordgren, läkare och mångårig it i vården-konsult, konstaterar att de leverantörer som nu ger sig in och konkurrerar på den svenska marknaden tillsammans levererade lika mycket globalt, bortsett från USA, under förra året som vad det nu upphandlas i Sverige. En årsleverans bara till oss alltså.

– Jag tror kanske inte att vi riktigt förstår omfattningen av det hela, säger han.

Och ett så omfattande systembyte också risker förknippade med att åtminstone fyra stora systemimplementationer sker mer eller mindre samtidigt.

Kompetensbristen är ett stort riskmoment under införandet – finns det tillräckligt mycket experter att tillgå? Om en och samma leverantör vinner två upphandlingar – har de ens folk så det räcker att klara två stora införanden parallellt?

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd för Liberalerna i Stockholms läns landsting, håller med om att det är en risk.

– Det är det absolut, men vi försöker planera för det redan under införandeprojektet och kompetensutvecklar personal redan nu. Vi försöker också kompetensväxla i vår it-organisation som varit fokuserad på förvaltning av döende system till att i stället utveckla offensivt framåt, säger han.

– Förut tog vi in konsulter till det för att vi trodde behovet var tillfälligt, nu rekryterar vi långsiktig spjutspetskompetens.

Samtidigt tillstår han att det trots det kommer att finnas flaskhalsar när det gäller vissa områden.

– Det finns en del ganska svåra informatiska delar där det bara finns en handfull personer att tillgå. Men eftersom upphandlingarna ligger med viss tidsförskjutning så finns det ändå en rimlig möjlighet att återanvända kompetens och hjälpa varandra.

Starkare styring efterlyses