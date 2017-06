Det fiffiga med en blockkedja är att varje interaktion loggas i en liggare, vilket har säkerställer för användaren att allt gått rätt till. Just därför har flera företag börjat kolla på möjligheten att skapa så kallade "smarta kontrakt" med hjälp av tekniken.

Blockkedjan kan här användas för att ta bort mellanhanden i en transaktion, samtidigt som den håller köpet säkert via sin liggare som ger total insyn.

Betalningssystemet Veem är exakt en sådan blockkedja, där användarna kan göra interna betalningar till varandra helt utan någon kostnad.

Blockchain som distributionsform för känsliga data

Inom sjukvården är datahantering en extremt känslig verksamhet som kräver mycket arbete för att bevara patientens integritet. Denna omsorg om patientsäkerheten medför därför en rad extraarbete när data/journaler ska skickas mellan olika aktörer.

För att lösa detta problem har MIT och Beth Israel Deaconess Medical Center tagit fram blockkejdan MedRec som låter samtliga auktoriserade aktörer, som sjukvård och försäkringsbolag, dela information med varandra via en och samma plattform.

Just sjukvården tycks vara extra intresserade av blockchain-tekniken, då de hälsoföretags-chefer som deltog i Deloittes enkätundersökning tillhörde den grupp som var mest positiva till blockkedjan, och där hela 35 procent av de svarande uppgav att deras företag planerade att använda blockchain inom en snar framtid.

Som handelsplattform

I bostadsområdet Park Slope i Brooklyn har taken på vissa hus utrustats med miljövänliga solpaneler som dagligen producerar ström till de boende i huset. Den ström som inte används säljs sedan till de boende i området via ett mikro-elnät, där varje transaktion görs via en blockchain-liggare.

Den här sortens distributionskanal för det möjligt för invånarna att sälja och köpa ström helt utan mellanhand, och tack vare liggaren kan alla även följa varje transaktion för att kontrollera så att ingen blir lurad.