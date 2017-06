Det delvis Investorägda riskkapitalbolaget EQT har fått upp ögonen för it-branschen på allvar. Den senaste investeringen var att köpa loss nätoperatören DGC, ett bolag som man kommer att driva i samma koncern som IP-Only. Och i slutet av 2015 investerade man också i det som brukar betecknas som Sveriges största mjukvarubolag, affärssystemleverantören IFS.

Även på personalsidan har man stärkt upp för att kunna satsa större på it-sidan, och rekryterat en hel del namnkunnigt folk till bolagets digitala organisation.

Läs också: DGC köps upp för 2,3 miljarder – ska liera sig med IP-Only

Där hittar vi numera namn som Sven Törnkvist, som tidigare var på Google och som även varit digitalboss på Ericsson. Även Jacob Ståhle har plockats från Google. Och fler lär vara på ingång. Andra tunga namn som har varit där ett tag är Olof Hernell, som tidigare har ansvarat för Google Enterprise, Petter Weiderholm från Spotify samt Daniel Wroblewski från King.

Johan Dettel, partner på EQT i Sverige, säger att it-rustningen sker både externt och internt och att den ena delen inspirerat den andra.

Johan Dettel.

– De har kommit in av ett antal olika anledningar. Dels har vi förvandlat vår egen syn på it efter att vi förändrat hur vi jobbar med it på EQT. Att vi internt har gått från on-prem till cloud i vårt eget it-stödsystem har varit en delkomponent för vår del, säger han och fortsätter:

– Men det som är väsentligt är att se till att vi har en digital kompetens. När vi utvärderar nya investeringar är det viktigt att de bolag EQT investerar i har en beredskap för den digitaliserings­omvandling som pågår, både internt men även vad det gäller go to market mot en kraftigt föränderlig marknad. Vi ser ett behov hos alla företag att ställa om till en ny värld som digitaliseringen skapar.

De svenska it-bolag som EQT har investerat i nyligen är alltså IFS, IP-Only och DGC. Men även i andra länder har man gjort större it-investeringar. I Europa märks bland annat danska Sitecore, tyska Utimaco och schweiziska Open Systems och Kuoni.