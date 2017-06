Svårigheter att överblicka infrastrukturen, licenser eller administrativa snårigheter. Att få börja från ruta ett vid bygget av en ny teknikstack är nästan bara startup-bolag förunnat. Mer etablerade företag som väljer att flytta in i molnet kan ställas inför en del väntade, och oväntade hinder.

Det gäller att gå in i denna resa med öppna ögon, skriver vår amerikanska systertidning CIO som gått igenom vilka hinder som kan komma i vägen. Detta för att dra nytta av de fördelar som finns, i form av kortare processer, kostnadsbesparingar, möjligheten att skala upp resurserna efter behov. Men det är inte ovanligt att företag som gjort resan vittnar om att de överraskats av utmaningar som de inte väntat sig, mindre väldokumenterade fallgropar. Som att ändra traditionella tankemönster eller brist på insyn i infrastrukturen. De finns läxor att lära från företagen som gått igenom processen.

Att bryta och byta tankemönster

För fyra år sedan valde amerikanska försäkringsföretaget Pacific Life att istället för att satsa på ny hårdvara att hyra datakapacitet hos Amazon Web Services. Att köra sina beräkningar kräver visserligen bra prestanda, men bara ett par timmar i veckan. Därav övergången.

Vid den tiden hade de datacenter i Kalifornien, vilka var dyra att hålla i drift. Samt en datahall i Nebraska som de använder i nödsituationer. När övriga företaget såg fördelarna med att kunna skala upp och ner efter behov flyttade de över allt mer av verksamheten. De började flytta in egna applikationer i AWS och använde sig av visualiseringsmjukvara från Tableau. Medarbetare kunde på så sätt få fram kundrapporter globalt. Men så kom överraskningen.

Tableau krävde att bolaget började tänka på ett nytt sätt för att kunna föreställa sig hur de olika delarna hängde ihop.

– Först handlade det om att föreställa sig arkitekturen och tänk om kring våra verktyg, Vi kunde inte bara flytta vår lokala brandvägg och lägga den i molnet, säger molnansvarige Reza Salari.

Säkerhetstänket blev viktigare säger han, i takt med att de tog in ett nytt ekosystem av återförsäljare och produkter. Produkter de aldrig jobbat med tidigare. De trodde helt enkelt att resan skulle bli betydligt enklare. De behövde väl bara lära teknikerna att jobba med Amazon!

– Vi förstod inte riktigt hur pass mycket övergången påverkade personalen och organisationen. Vi trodde att Amazon kunde komma in och hålla några kurser och sen skulle vi vara en molnorganisation. Det var en stor omställning, säger Reza Salari.

Hantera oändlig kapacitet

Förberedelse är a och o i all form av verksamhetsutveckling, vare sig det rör it eller hr. Det är en komplicerad process att migrera it-infrastrukturen till från lokala servrar till molnet. Att tro att det bara är att lyfta ut från en miljö och in i en annan är naivt säger branschexperter. Att starta i god tid är nyckeln, särskilt när det kommer till förväntad konsumtion och användning.

– Ni måste planera för kapacitet på ett annat sätt än när ni hade era egna datacenter. De flesta organisationer köper för mycket kapacitet från början, för man vill inte fastna i ett läge där man inte bad om nog och behöva gå tillbaka, be om mer infrastruktur och inte få den förfrågan godkänd, säger Mindy Cancila, analytiker på analysföretaget Gartner.

Det tillvägagångssättet kan visa sig vara betydligt dyrare. Att behöva tänka på konsumtion och användning är ett paradigmskifte, säger hon. Hennes kunder kommer ofta för rådgivning efter att situationen uppstått. Råden blir då ofta att de måste ha bättre kontroll över styrning, kostnad och användning. Men hon påpekar också att det sällan att någon gör något fel, det är molnet inneboende natur med dess tjänster för självbetjäning, pay-as-you-go och on demand.

– Organisationerna har därför unika utmaningar att sätt upp en styrningsstruktur runt omkring den oändliga kapaciteten, säger hon.

Att utvärdera och bygga om arkitekturen kring arbetsbördan borde vara en aktiv del av migrationsplanen säger IDC-analytikern Deepak Mohan.

– Om ni inte förändrar er, vad händer då som ni använder samma resurser och, allt ni gjort är att byta från en dator ni betalat av till en månadsprenumeration, säger han.

Processer och data