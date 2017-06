Framför allt vänder sig utbildningarna till personer som söker jobb. Men egentligen ska de kunna användas av vem som helst, där ska det inte finnas några trösklar. Innehållet i utbildningarna tas fram och var och en för sig, till exempel så är det Arbetsförmedlingen som håller i kursen kring hur man söker jobb. Rent tekniskt bygger kurserna på Googles plattformar. En skillnad från andra webbutbildningar som myndigheten tidigare tagit fram är att de här kommer vara mer interaktiva. Användarna ska bland annat faktiskt skapa ett bank-id och använda det, inte bara läsa om det i teorin.

Initialt kommer det inte krävas någon inloggning för att delta. Inte heller kommer någon arbetssökande att tvingas in på kurserna. Men de kommer fortfarande samla in en del data om användarna. Där är det integritetslagstiftningen som råder, just nu personuppgiftslagen som ersätts av dataskyddsförordningen, gdrp, i maj nästa år.

Häromveckan lanserade Google en ny sökfunktion för amerikanska Google. Med Google for jobs är tanken att en maskininlärande algoritm ska sortera och organisera jobbannonser från en rad olika tjänster som till exempel Linkedin.

Den satsningen är inget som Arbetsförmedlingen är inblandad i, främst för att den bara finns i USA än. Men det är något som Erik Sandström gärna ser mer av. De har själva ett initiativ som heter Job tech developer där syftet varit att ta fram en öppen plattform där andra kan matcha sina tjänster mot Arbetsförmedlingen.

Google har redan ett liknande samarbete med Almi, Digitalakademin. Men är nöjda med att dra igång ännu ett projekt.

– Digitalt kompetent arbetskraft är avgörande för svensk tillväxt och välfärd. Därför är det viktigt att fler människor besitter grundläggande digital kompetens. Vi är glada att ingå samarbete med Arbetsförmedlingen för att säkerställa att alla som vill och kan får möjligheten att öka sin kunskap, och därmed även öka sin anställningsbarhet, säger Anna Wikland, Sverigechef, Google.