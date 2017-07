Lorén får Pulsen att slå

Daniel Lorén.

Dagarna innan midsommar meddelade Boråsbolaget Pulsen att de genomgår ett generationsskifte. Sonen Jonus Bartholdson tog över som vd och hans far Wigar Bartholdson som vice vd. På andra håll i koncernern pågår också en rad förändringar, nämlingen inom Pulsen Retail

Nu läggs, som de själva säger, den tredje pusselbiten inom den sektionen. Daniel Lorén går från och med 1 september in som utvecklingschef. Senast kommer han från HM:s it-avdelning där han jobbat i över 20 år, nu senast med ansvar för logistik och affärsutveckling inom e-handel.

– Det är tydligt att Pulsen satsar på retailområdet. Jag ser att det är många spännande saker på gång och ett härligt affärsdriv i bolaget vilket lockar mig. Efter rätt många år på HM hade jag börjat fundera på nästa utmaning, så när den här möjligheten dök upp gick det snabbt att fatta beslutet. Pratar man om it i Borås så är det ju Pulsen man pratar om. Dessutom finns det utmaningar i rollen som utvecklingschef som verkligen triggar mig. Det ska bli riktigt kul att få vara med på den kommande resan, säger Daniel Lorén.

I augusti går Mika Vikman in som ny vd och Jan Näveri som ny konsultchef, som utgör de två övriga pusselbitarna i Pulsen Retails ledning.

Clavister byter vd efter stormig vår

Johan Öhman, vd på säkerhetsföretaget Clavister, lämnar rollen som ansvarig som vd och koncernchef för bolaget. Han tillträdde på posten så sent som i februari och har under våren tagit företaget igenom en omvandlingsprocess. I ett uttalande säger han att han är glad över att få möjligheten att vara en del av företaget under denna period, men kommit fram till att när de nu går in i en annan fas behövs en annan typ av ledarskap.

Det ledarskapet tas tillfälligt över av den tekniska chefen John Vestberg som också grundade bolaget 1997. Till vice vd har styrelsen utsett Viktor Kovács som tar med sig erfarenhet från strategisk design, sam implementering och utveckling av företag inom ITC-sektorn.