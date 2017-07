För de allra flesta har semesterlugnet börjat infinna sig, men för it-grossisterna pågår just nu förberedelsearbetet inför hösten när kugghjulen återigen börjar snurra på arbetsplatserna runt om i landet.

När det kommer till höstens trender tycker sig volymgrossisten Also sett två stora trender under våren som de räknar med även kommer att gälla i höst, it-säkerhet och flexibla paketlösningar som låter företagen hyra in hela arbetsplatser.

– De flesta företag som vi kommer i kontakt med är ute efter smarta tjänster och tjänstepaket. Där man likt molntjänster betalar månadsvis för ett paket som innehåller allt - som dator, skärm, Office 365, it-säkerhet och backup, säger David Treiberg, ansvarig för mjukvara och molnlösningar hos Also, och fortsätter:

– När det sedan kommer till säkerhet har allt fler företag återigen fått upp ögonen för vikten av bra it-säkerhet efter den senaste tidens stora attacker som Wannacry och Petya.

När det kommer till säkerhet har David Treiberg även märkt av ett ökat intresse hos kunderna för olika skyddsparametrar för nätverksadministratörer. Alltså verktyg som ser till att en hackare inte får nätverkets huvudnyckel ifall en administratörs konto skulle komprometteras.

– It-angrepp mot administratörer har blivit allt mer uppmärksammat och det har fört med sig ett ökat intresse för vad branschen kallar för privileged access management, PAM. För den vanliga konsumenten är det sedan länge vanligt med lösenordshanterare, men konstigt nog är det något som först nu börjar sprida sig även till administratörerna, där många tidigare kanske haft alla administratörs-lösenord i en enkel Excel-fil, säger David Treiberg.