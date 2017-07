Säg den arbetsplats som inte kör Microsoft Office på de anställdas datorer. Klart de finns, men faktum är att kontorsprogrammet används av miljoner människor varje dag. Det betyder inte att Office är en monolit, snarare tvärt om. Det finns en hel uppsjö av alternativ. Office för Iphone, för Ipad, för Android, för Windows-datorer, för Mac-datorer. Office högt och Office lågt.

Ju närmare pudelns kärna man kommer visar dock att det i grund och botten handlar om två typer. Office 2016, som är en fristående grupp med rötter långt bak i tiden. Och Office 365, en prenumerationstjänst som debuterade 2011.

Hur skiljer sig de här två versioner åt? På ytan ser de ut att innehålla precis samma applikationer. Men det finns saker som gör dem annorlunda, IDG News har listat tre.

Hur de tar betalt

Hur Microsoft väljer att ta betalt för kontorsprogrammen är den tydligaste skillnaden mellan dem. Office 2016 har av tillverkaren dubbats till ”engångsköp”. Oavsett man köper en kopia i butik eller hundratals via licenser så betalar köparen en gång. Hela summan måste betalas på en och samma gång för att få tillgång till hela programkatalogen. Det ger köparen rätt att använda licensen på obestämd tid, utan något slutdatum. Den fungerar till 2020, till 2030, så länge det finns en dator att fungera på.

I köpet ingår Office Professionals Plus 2016 för Windows och Office Standard 2016 för Mac. Företagsversionen är enbart tillgänglig för flera licenser.

Med Office 365 har de valt en annan modell, och de verkar själva föredra den framför alternativet då de lägger ner mycket resurser på att lyfta fram den. Det är en prenumerationstjänst, något som är tämligen populärt i dag. Avgiften erläggs månads- eller årsvis. De som väljer att betala för ett helt år sparar några kronor i utbyte mot att de låser sig till mjukvaran under 12 månader.

Office 365:s premiumalternativ för företagskunder går på 150 dollar per användare och år, det vill säga 12,50 dollar i månaden. Väljer kunden att betala månadsvis slänger Microsoft på 30 dollar per år, 180 dollar per år och användare. Om man hänger kvar i tolv månader vill säga. Det är också värt att tillägga att alla företagserbjudanden har månadsalternativet utan kräver att man skriver upp sig på ett år i taget.

Skillnaden blir precis som när man leasar en bil eller hyr en lägenhet, sluta betala och rätten att använda produkten upphör. Köp bilen och den är för alltid din om du så önskar.