Man kan tycka att AR (augmented reality, förstärkt verklighet) mest är en plojgrej. Och visst finns det gott om mer lättsinniga AR-tillämpningar. Inget fel i det.

Men allt fler tecken pekar på att AR-lösningar är på väg in i de flesta sammanhang, även i affärstillämpningar. Och de kommer att ta sig in via våra smartmobiler. Vi kan förvänta oss lösningar som förändrar samarbete, kommunikation, logistik, tillverkning, dataanalys, design, utbildning, marknadsföring och annat, skriver IDG News.

I dagsläget har inte smartmobiler och surfplattor tillräckliga prestanda för att det ska ske. Men morgondagens enheter kommer att ha det. Att jättar som Google intresserar sig är ett tecken på att det är på gång.

Ett smakprov på en lösning är hur möten kan gå till. Tänk dig mötesdeltagare med smartmobiler och surfplattor som alla kan titta på samma 3d-diagram som visas i luften över mötesbordet. Även fjärrdeltagare kan ta del av samma bilder.

Olika typer av smarta glasögon och hjälmar kanske är de ultimata enheterna för AR på sikt. Men just nu ligger mycket fokus på mobila enheter som telefoner, helt enkelt för att de flesta har sådana. De har de nödvändiga komponenterna för AR, som lösningar för kommunikation, skärmar, kameror, sensorer, samt processorkraft och plattformar för att köra applikationer.

Det är inte så långsökt att tänka sig att en mobils prestanda för AR kommer att bli ett avgörande skäl för att köpa den. Räkna med en hög innovationstakt på området framöver. Det har redan satt i gång, vilket märks på mycket intresse för den här typen av lösningar.

Här är två exempel på sådant det pratas om: