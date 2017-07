Man kan tycka att Oracle står sig väl i jämförelse med Amazon som senast redovisade en kvartalsintäkt på 3,7 miljarder dollar, cirka 30,4 miljarder kronor, för molntjänster. Men då ska man tänka på att Oracles siffror dels inkluderar förvärvet av Netsuite med dess affärssystemstjänster i molnet, dels att de innefattar applikationsinkomster i allmänhet, vilket Amazon inte har.

Oracle verkar i alla fall se framtiden an med tillförsikt:

– Vår molnverksamhet växer otroligt snabbt. Så det är rätt tid nu att få en ny generation med talang till företaget, säger Tino Scholman, Europachef för Oracles molnverksamhet.

Den andra delen av Oracles molnsatsning är att man ska se till att all funktionalitet från företagets publika molnplattform också blir tillgänglig i privata moln. Företagets satsning på privata moln går under benämningen Cloud at Customer.

Läs också: Så undviker du gömda fallgropar på din molnresa

Det här innebär inte bara ett lyft för att bygga privata moln, utan kanske främst för hybridlösningar med både privata och publika lösningar. Det är en strategi som de flesta konkurrenter, förutom Amazon, också har anammat, till exempel Microsoft.

Den här strategin bör passa många Oraclekunder som migrerar till molnet, inte minst till exempel banker, vårdorganisationer och andra som vill hantera data i egna datacenter.

Det som talar emot Oracle i molnsammanhang är troligtvis att man fortfarande i hög grad förlitar sig på en traditionell prismodell vad gäller mjukvara. Om företag migrerar till molnteknik kanske man ser över möjligheterna att även byta till applikationer med mer flexibla prismodeller och lägre priser.