Foto: Uniper Johan Svenningsson, VD Uniper Sverige.

Den växande svenska datacenterindustrin fortsätter locka nya aktörer. Efter ett flertal stora etableringar av amerikanska jättar är det nu dags för nästa aktör att göra en storsatsning på att bygga datacenter.Men den här gången är det inga främlingar som ska sätta bo, utan snarare en stor aktör som agerar i sin egen hemmiljö. Det är bolaget Uniper, som är en avknoppning till energijätten Eon, som ska bygga upp en rejäl datacenterverksamhet vid Oskarshamns kärnkraftsverks nedlagda reaktorer.Nyligen tecknade Uniper en avsiktsförklaring med nätverksoperatören BRS Networks om att etablera datacenter inom kärnkraftverket OKG:s skyddsområde.– Vi är huvudägare till OKG och det finns stark infrastruktur på plats i form av bra byggnader, stabil elförsörjning med reservkraft, kylning, fysisk säkerhet, fibernätverk och informationssäkerhet. Dessutom har vi mycket mark på området som också kan utnyttjas om det behövs, säger Johan Svenningsson, vd på Uniper Sverige.Idag är bara en av Oskarshamns reaktorer, den som går under namnet O3, igång. O1 och O2 är avstängda och på väg att avvecklas. O1 stängdes ner för ungefär en månad sedan, den 17 juni, och O2 bommades igen redan under 2015. Det gör att man har letat efter andra verksamheter som kan bedrivas inom anläggningens skyddsområde.Och att Uniper nu blickar mot it-världen och den allt hetare datacentermarknaden har flera olika skäl. Bolaget anger att it-sektorns andel av BNP 2015 var hela 8,4 procent, och med det den snabbast växande sektorn i Sverige. Samma år stod dessutom datacenterindustrin för 3 procent av den globala elanvändningen vilket motsvarar 416 TWh. Bolaget konstaterar också att elbehovet för datalagring beräknas bli tre gånger så stort under kommande decennium.Själva uppförandet av datacentret kommer att ske med hjälp av nätverksoperatören BRS Networks. De båda bolagen har tecknat en avsiktsförklaring om ett affärssamarbete kring utveckling av ett komplett datacenterkoncept. Och enligt tidsplanen dröjer det inte länge innan allt är igång.– Målsättningen är att vi ska ha de första kunderna på plats under 2018, säger Johan Svenningsson.– Det är framför allt kunder som har krav på hög säkerhet. Vi har som sagt oerhört hög fysisk säkerhet här eftersom det är ett skyddsområde med beväpnade vakter. Vi ser framför allt att det kan handla om högsäkerhetstjänster som banktjänster och viktiga samhällstjänster.När det gäller lagring av myndigheters data hemma i Sverige har det sällan varit mer på tapeten än efter turerna på Transportstyrelsen. Och givetvis ser Uniper det som en möjlighet att kunna konkurrera med en säker miljö för känslig information.– Det är klart att det är intressant. Det har blivit aktuellt de här dagarna, med att kunna ha sin data i Sverige. Men vi har pratat om det här länge och givetvis har myndigheter varit en viktig del i våra planer.Det nya datacentret kommer alltså att ligga nära den reaktor som fortfarande är igång och Johan Svenningsson betonar att Unipers uppdrag, efter att det knoppades av från Eon, är att stå för stabil infrastruktur och elförsörjning.– Vi har som uppdrag att upprätthålla infrastruktur och elförsörjning. Nu ser vi att det finns en plats att etablera ett datacenter på, och sedan ska vi erbjuda plats till alla som är intresserade, säger han och är övertygad om att deras energiarv kommer att ha en betydelse.– Kopplingen mellan elindustrin och it-industrin blir större och större. Problem med elförsörjning börjar bli en begränsande faktor för etablering av datacenter och där har vi så klart ett väldigt bra alternativ.– Vi vill inte göra någon sådan uppskattning idag. Det vi ser är att det finns stor potential till utökning. Infrastrukturmässigt finns det väldigt stora möjligheter.För BRS Networks, som har 80 anställda med huvudkontor i Visby och två filialer i skånska Höör och estniska Tartu är det stundande Oskarshamnsbygget så klart väldigt intressant.– Vi upplever att företag och myndigheter ställer helt nya krav på ökad säkerhet inom datacenterbranschen. Både vad gäller tillgängligheten i form av fungerande försörjningssystem, men kanske framförallt inom den fysiska säkerheten. Vi har därför tagit fram en högsäkerhetsklassad byggnad som uppförs i skalbara moduler. Samarbetet med Uniper och deras erfarenheter av säkerhetsarbete och deras arbete med höga tillgänglighetskrav skapar en helt unik produkt på marknaden, säger bolagets vd Henrik Ringbom.