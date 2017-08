Att cheferna är klantskallar är en för enkel förklaring. Likaså att kvaliteten på de nyutexaminerade skulle ha sjunkit. Eller att det är outsourcingens fel.

Det måste finnas mer grundläggande förklaringar till att it-projekt fortfarande misslyckas i hög grad, trots landvinningar inom projektmetoder och andra områden. Det verkar inte spela så stor roll att agila metoder, kontinuerliga leveranser och devops har bidragit positivt på en del företag. Inte heller att det ständigt lanseras nya projektverktyg.

Det finns så klart ett antal orsaker till problemen. De är kända sedan tidigare, men det oroväckande är att flera av dem med högsta säkerhet kommer att växa i betydelse under de närmaste åren.

Först en bred lägeskoll.

Organisationen The Project Management Institute genomför en årlig undersökning av projekt. 2017 Pulse of the Profession bygger på svar från 3 944 deltagare på olika nivåer. Det inbegriper 3 234 projektledare, men även chefer för projektkontor och andra högre chefer. Respondenterna kommer från hela världen, varav 23 procent av projektledarna representerar företag i Europa.

De 200 höga cheferna i som deltar i undersökningen anger att hela 28 procent av alla de strategiska projekt som avslutats under det senaste året innan undersökningen bedöms som regelrätta misslyckanden. Intressant nog anger projektledarna att endast 14 procent av projekten som avslutats under det senaste året var misslyckade.

I reda pengar bedöms 9,7 procent av medlen som investeras i projekten ha slösats bort. Det är i och för sig en förbättring jämfört med 12,2 procent under föregående år, men fortfarande anmärkningsvärt.